UBICE PORODICE ĐOKIĆ NAPRAVILE VELIKU GREŠKU! Forenzičar otkrio gdje su zločinci ostavili tragove! Ovako će IH NAĆI!

Poznati forenzičar naglasio je da je ubistvo izvedeno prilično traljavo, zbog čega će ostati dosta tragova za istražitelje.

“Ubice su sigurno žurile, jer je telo Gorana Đokića ostalo potpuno čitavo, zapaljena mu je samo glava. To forenzičarima daje mnogo mogućnosti da nađu neki biološki trag ubica na lešu.Sa druge strane, na leševima Gordane i Lidije koji su ugljenisani, manje su nade da će neki ključan trag biti nađen”, naglasio je Ristić u intervjuu za Mondo.Čaura nam služi da identifikujemo vatreno oružje kojim je izvedeno ubistvo. Na svakoj čauri ostaju udarne igle posle pucnja, što nas i može dovesti do oružja kojim je ubistvo počinjeno.To će forenzičare na kraju dovesti i do ubica. Uveren sam da na mestu zločina ima još čaura koje će veoma brzo biti nađene. Sigurno je da u njihovoj blizini ima i krvi”, istakao je Ristić.

On je kazao da, pored čaure, forenzičari imaju dosta drugih tragova koje mogu da istraže u potrazi za rešenjem zločina.S obzirom na to da je zločin izveden na zemljanom terenu, možda tu postoje tragovi obuće ubica ili tragovi guma njihovog vozila. Vrlo je verovatno da su negde na zapaljenom automobilu ostali važni materijalni ili biološki tragovi. Ako je u zločinu učestvovalo više izvršilaca, sigurno su napravili neke greške i bili nepažljivi. Isplivaće tu dosta dokaza”, rekao je forenzičar,piše Kurir

Ristić je zaključio da očekuje da ćemo maksimalno za dve nedelje saznati ko su ubice porodice Đokić.

Podsetimo, porodica Đokić nađena je mrtva u subotu, nakon što je prvo otkrivena lokacija njihovog zapaljenog automobila. Goran, Gordana i Lidija su svi ubijeni, pa zapaljeni, a za ubicama se traga.

