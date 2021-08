Tragičnu nesreću kod Virovitice izazvao pijani vozač

Poginule su medicinska sestra i pacijentica, vozač hitne je ozlijeđen i bori se za život, a liječnica je ozlijeđena i stabilno je.

“Četiri su osobe zadobile tjelesne ozlijede, od kojih su dvije preminule u virovitičkoj bolnici”, rekli su iz PU virovitičko-podravske. Među njima je i liječnica koja se također nalazila u vozilu hitne. Ona je stabilno.

Kako je policija izvijestila, nakon što se sudarilo s automobilom, vozilo hitne pomoći je sletjelo s ceste i prevrnulo se na stranu. Jutros su objavili detalje nesreće.

Vozač auta imao 1.16 promila, hitna ga je pokušala preteći, ali došlo je do kontakta

Očevidom je utvrđeno da je do prometne nesreće došlo kada je 44-godišnji vozač osobnog automobila virovitičkih oznaka pod utjecajem 1,16 promila započeo radnju skretanja ulijevo na putni most bez da se uvjerio da tu radnju može napraviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu dok ga je pretjecalo vozilo Hitne pomoći s uključenim svjetlosnim znakovima i signalima.

Tada je na južnoj prometnoj traci došlo do udara prednjeg dijela vozila Hitne pomoći u središnju lijevu bočnu stranu osobnog automobila koji se zaustavio na prometnoj traci dok je vozilo Hitne pomoći sletjelo u putni jarak, udarilo u betonski most i prevrnulo se bočnu stranu.

Zbog zadobivenih ozljeda u prometnoj nesreći četiri osobe iz vozila Hitne pomoći prevezene su u Opću bolnicu Virovitica, gdje su dvije osobe u dobi od 57 i 83 godine umrle, dok je jedna osoba u dobi od 42 godine teško ozljeđena, a jedna u dobi od 39 lakše,piše Index

Protiv vozača koji je prošao bez ozljeda bit će podnesena kaznena prijava državnom odvjetništvu, izvijestila je virovitičko-podravska policija.

Preminula medicinska sestra je punica bjelovarsko-bilogorskog župana

Kako doznaje Mojportal, poginula medicinska sestra je punica bjelovarsko-bilogorskog župana Marka Marušića, odnosno majka njegove supruge Maje Marušić Marić.

Na društvenim mrežama djelatnici hitne izražavaju sućut obitelji poginule kolegice i još jednom upozoravaju svoje nadležne na teške uvjete rada kojima su svakodnevno izloženi.

