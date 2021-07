Vukanović: Očekujem da Dodik povuče radikalne poteze

“Da li je krajnje licemjerstvo da nam slovo o moralu i poštovanju žrtava i ovakav potez povlači neko u čijoj je zemlji rođen Adolf Hitler, i čiji su preci glasali i doveli na vlast monstruma koji je odgovoran za stradanje desetina miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu? Na ovaj način sve druge teme, koje su od ključnog značaja za život ljudi, padaju u drugi plan jer će Dodik i Bakir koristiti ovu serviranu lopticu da se izvuku iz život blata, jašu na ovoj temi sve do izbora naredne godine, a po ko zna koji put stranci spašavaju Dodika iz bezizlazne situacije u koju smo ga bili stisli“, istakao je Vukanović. prenosi N1“,

“Od 2009. godine do danas Incko je samo na ime plata uzeo u Bosni i Hercegovini oko 7 miliona maraka, jer mjesečno prima 24 000 evra, a rezultat njegovog rada je čista nula. On je bio slijep na ubistva, zloupotrebe, kriminal, korupciju, zarobljeno pravosuđe i pljačku države, i nije nametnuo nijednu odluku koja bi imala neke posledice po vodeće stranke i lidere, SNSD, SDA, HDZ, već je gledao kada su u nevolji da im pritekne u pomoć. Umjesto da nametne Izborni zakon tako što bi se svelo skeniranje glasačkih listića i spriječile izborne pljačke i prevare, da je zabranio rad korumpiranim političarima i tražio blokadu njihove imovine u inostranstvu on nameće zakon od koga niko, osim Dodika i Bakira, neće imati koristi“, dodao je.

Vukanović navodi i latinsku poslovicu koja kaže „Quo Bono“ – ko ima koristi te poručuje da je “dovoljno vidjeti ko će imati koristi od nametanja ovog Zakona, prije svega Dodik i Bakir, pa da se zna ko stoji iza posljednje sramne Inckove odluke koja će samo podići tenzije i ići na ruku populistima, te nanijeti štetu onima koji se trude napraviti iskorak na normalizaciji, pristojnom životu i diskursu, pomirenju i poboljšavanju životnog standarda”.

“Zavadi pa vladaj! Vođeni ovom poslovicom, stranci nas stalno zavađaju kako bi sa nama manipulisali, a narod nažalost iznova se pjeva na isti u udicu. Treba poštovati i odati počast svakoj žrtvi, osuditi svaki ratni zločin i zločinca, ali su nedopustivi i sramni pokušaji politizacije nevinih žrtava posljednjeg rata“, kazao je Vukanović.

“Očekujem da Dodik, kao srpski član Predsjedništva BiH i prvi od Srba u zajedničkim institucijama, povuče radikalne poteze, kako je to ranije i najavljivao provocirajući Incka i priželjkujući njegov ovakav potez, napusti Predsjedništvo i povuče Zorana Tegeltiju, Nebojšu Radmanovića i Nikolu Špirića, ministe iz Savjeta ministara BiH, poslanike iz Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, vlast u svim institucijama, raskine koaliciju sa SDA, i pokaže da je spreman da se odlučno suprotstavi svakom nametanju na silu zakona o odluka… U suprotnom svakom će biti jasno da je on politička kukavice, populista i blefer koji se povlači pod pritiskom i nije spreman da žrtvuje svoju poziciju i privilegije zbog opšteg interesa svog naroda koji se ponižava“, zaključuje Vukanović.

