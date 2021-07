HRVATSKI MEDIJI JAVLJAJU! Ovo su nove mjere, uvode se za cijeli Jadran

U susjedstvu na taj način žele spriječiti rizična okupljanja, a posebno ih zabrinjava situacija u Dalmaciji, tradicionalnoj odredištu brojnih građana BiH.

Mjere se, kako je saznao Index, ne uvode samo za četiri dalmatinske županije nego za cijeli Jadran.

Novim se režimom, objašnjavali su ovih dana iz Štaba civilne zaštite, žele spriječiti rizična okupljanja. Posebno ih zabrinjava situacija u Dalmaciji, gdje je incidencija viša nego u ostatku Hrvatske, a tamo je i broj vakcinisanih nizak u odnosu na ostatak zemlje. Podsjetimo, Jadranska Hrvatska je i na jučerašnjoj novoj karti ECDC-a obojena narančastom bojom, upravo zbog epidemiološke situacije u nekoliko dalmatinskih županija.



Okupljanje bez potvrda smanjuje se na 15 osoba

Odlukom koju će Štab objaviti na današnjoj presici, a primjenjuje se od ponedjeljka, smanjit će se broj osoba koje se mogu okupljati bez covid-potvrda, ali se i određuje maksimalan broj ljudi koji mogu biti prisutni na nekom okupljanju, bez obzira na to imaju li svi nazočni covid-potvrde.

Prema još uvijek važećoj odluci koja vrijedi na nacionalnom nivou , bez covid-potvrde se može okupljati 100 ljudi, no u Jadranskoj Hrvatskoj taj se broj smanjuje na 15. Taj će broj vrijediti i za privatna okupljanja, ali i za svadbe na kojima zvanice nemaju covid-potvrde.

No, unatoč nekim informacijama koje su se pojavljivale u javnosti, maksimalan broj osoba koje mogu biti na svadbi neće se određivati, nego ostaje neograničen kao i do sada jer se ne očekuje da će se na svadbama okupljati više od nekoliko stotina ljudi. No svi zvanice, naravno, moraju imati covid-potvrde, dakle moraju biti vakcinisani, negativno testirani ili moraju preboljeti covid.

Ograničit će se maksimalan broj ljudi koji s covid-potvrdama mogu biti na manifestacijama, vjerovatno na 1.000, no taj se broj jučer još usuglašavao, pa je moguće i da bude veći.

Novi režim kod odobravanja događanja

Novost je i to da Štab od lokalnih i županijskih stožera očekuje veći nivo odgovornosti kod odobravanja raznih manifestacija. Oko procjene je li neki događaj rizičan morat će se usuglasiti lokalni i županijski stožer, no ako u tome ne uspiju, konačnu će odluku donijeti Nacionalni stožer.

Osnovni preduvjet da se neki događaj uopće održi jest to da ga organizator najavi najmanje sedam dana ranije lokalnom i županijskom stožeru. Najavljivati se moraju i svadbe s covid-potvrdama, što je i dosad bila obveza.

Capak: Ovaj rast će biti teško zaustaviti

O novim mjerama je sinoć u Dnevniku HTV-a govorio Krunoslav Capak, direktor Zavoda za javno zdravstvo te zemlje.

“Bit će ograničena okupljanja. Na nacionalnoj razini je to sada za sva okupljanja do 100, ovdje će se smanjiti. Isto tako će se ograničiti broj osoba koje dolaze na organizirane događaje uz potvrdu, također će biti neko ograničenje, broj još nismo usuglasili. Osim toga, organizator će svoj događaj trebati najaviti sedam dana ranije lokalnom i županijskom stožeru, koji će provjeriti održavanje mjera i sve druge organizacijske aktivnosti koje su vezane za epidemiološku zaštitu”, rekao je.

“Sad smo na početnoj stopi krivulje četvrtog vala, sada je samo pitanje koja će biti visina toga vala i hoće li rast biti strm, ili će krivulja biti položenija. Mi se nadamo da će taj rast prema vrhu krivulje dulje trajati. Ove godine imamo povoljniju situaciju jer se skoro 50 posto ljudi cijepilo s dvije doze, imamo dosta preboljelih osoba, koje su također zaštićene. Nadamo se da će to biti valić, a ne val”, rekao je.

