Nebojša Vukanović uputio apel Aleksandru Vučiću

N1: Mnogo je reakcija na govor predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u Kozarskoj Dubici?

Nebojša Vukanović: To je govor koji nije za komentarisanja. On je stotine puta psovao i vrijeđao. Dodik je jedan primitivac. Pitam se dokad će narod da srlja u propast podržavajući ga. On na poštenim izborima, da se skeniraju listići, ne bi mogao dobiti ni 35 posto glasova.

Nije vas bilo na nedavnom okupljanju opozicionih stranaka u Banjaluci. Kakav je vaš stav o zajedničkom nastupu ove tri stranke?

Imamo razmimoilaženje u mišljenju. Što se mene tiče ja mogu da računam na povjerenje ljudi. Ako to prokockam izgubio sam sve.

Mnogi članovi PDP-a negoduju zbog zbližavanja ove stranke sa DNS-om. Može li to SDS i PDP koštati glasova na izborima naredne godine?

DNS mora proći katarzu. Oni ne mogu biti vođe koalicije. Ako hoćete dobar rezultat opozicije Nenad Nešić (predsjednik DNS-a) trebao bi biti manje u javnosti. To je krajnje dobronamjerna sugestija.

Što se tiče kandidature, bit će presudno dvije pozicije. Insistirat ću na dobrim kandidatima. Ako pobijedimo i budemo imali dva dobra kandidata svi smo pobijedili. A ako pobijedimo i budemo imali kandidate koji su tu zbog ličnih interesa i sujete svi ćemo izgubiti. I narod će nas kazniti.

Kao Don Kihot jurišate na vjetrenjače, pokušavajući zaštititi nejake od moćnika. Građani kojima su ugrožena prava često vam se obraćaju molbama za pomoć. Je li to preveliki teret za vas?

I uspjevam protiv tajkuna i moćnika. Na to sam najviše ponosan. Dok sam se vozio do N1 imao sam 70 poruka.

Stiče se utisak da ste se udaljili od Draška Stanivukovića? Ne pominje se više ni nestranački pokret, koji je trebao okupiti Jelenu Trivić, Stanivukovića i vas. Šta se desilo?

Stanivuković ima očito mnogo obaveza kao gradonačelnik Banjaluke. Otvoreno ću vam reći, kad je Stanivuković rekao da će biti taj pokret ja sam kazao kako mene nije niko konsultovao. Stanivuković, Trivić i ja smo se odlučno borili kao opozicija u NSRS-u. Nama nekakav pokret ništa ne znači. Moram reći da ta konekcija nije više kao što je bila

Da li biste prihvatili kandidaturu za predsjednika RS-a ili člana Predsjedništva BiH?

Stanivuković, Trivić i ja smo bili prepoznati među ljudima. Mi nismo bili najbolji ili najpametniji. Ali su nas ljudi prepoznali. Mi smo podržali Stanivukovića za gradonačelnika. Da je on podržao Trivić i mene za predsjednika RS-a ili člana Predsjedništva BiH – napravili bi smo stampedo. Ljudi traže nova lica. I iza nas nema nijedna afera. piš e”N1″.

Odnos Srbije prema BiH?

Kritikovao sam Aleksandra Vučića zbog podrške Dodiku. Važno je biti svoj, ali ne biti ničija marioneta. Apelujem na Vučića – ako želi dobro Republici Srpskoj i srpskom narodu u Bosni i Hercegovini da prestane podržavati onoga koji je urušio sve.

Facebook komentari