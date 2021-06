Viktor Orban ponovo komentarisao muslimane i migrante na tlu Evrope

Autori ovog intervjua navode na samom početku kako navode: “Nije to bio tipičan razgovor jednog državnim sa stranim novinarima. Bio je to razgovor među kršćanima”.

Orban je u prošlosti izazivao i druge kontroverze, pored negativnih stavova o migrantima I muslimanima, poput onog kada se na društvenim mrežama slikao s knjigom jednog britanskog islamofoba ili sa etničkom kartom Bosne i Hercegovine dok se sastaje s radikalnim desničarima iz Italije.

Odgovarajući na pitanje koje to vrijednosti za mađarske kršćane smatra ključnim Orban poručuje kako kršćanstvo u Mađarskoj nije opcija nego predodređenost.

“Sada je na djelu kulturna, štoviše, civilizacijska borba; borba za dušu Europe i budućnost Europe je tu, ona se događa. Izreka kaže da se u rovovima rijetko vode teološke rasprave – jer svi smo napadani. Zato je potrebna molitva za potpuno jedinstvo kršćana, uključujući i pravoslavce, jer bez suradnje ne možemo zadržati kršćanstvo u Europi”, kaže Orban. prenosi “N1“.

Autori su Orbana pitali i kako gleda na to da svijet bruji zbog poteza njegove vlade na granicama gdje zaustavlja migrante dok istovremeno propagira kršćanske vrijednosti.

“Naše filozofsko mišljenje o pitanju migracija jest da je migracija ontološki loša stvar. Loše je ako ne možemo ostati i živjeti u svojoj zemlji, pronaći svoju osobnu sreću i zvanje, i ako moramo napustiti to područje, posebice pod prisilom. Povremeno se događa da netko mora napustiti svoju domovinu jer bi toga čovjeka ubili ili napravili roba od njega, ili bi ga stavili u zatvor ili bi umro od gladi. To su razlozi koji su itekako mogući”, rekao je.

Orban: Stajalište koje zastupam…

“Međutim, čak i u tom slučaju, ako bi tko napustio svoju domovinu, cilj je da se kasnije vrati. Zato ako želimo pomoći onomu tko je prisiljen napustiti svoju domovinu, ne trebamo poticati njegov ostanak izvan njegove domovine, nego mu trebamo pomoći da se što brže vrati u svoju domovinu. To stajalište osobno zastupam, i to predlažem i u Europskoj uniji: europski vojni nastup, gospodarski nastup, stabilizaciju opasnih dijelova svijeta te stvaranje uvjeta normalnoga života za ljude na tim područjima”, rekao je Orban.

Misli Orban, kako je rekao, da se to stajalište može obraniti “i u kršćanskom smislu“ i nastavlja:

“Moramo još pridodati kako smo potpuno uvjereni da se migracija ne događa spontano, nego organizirano. To na zapadu smatraju teorijom zavjere, no sve je to ipak organizirano s političkim i poslovnim motivima, a posljedice toga bit će dovođenje velikih muslimanskih masa na europski kontinent. Smatram da svi koji se ne budu branili za 20 godina ne će prepoznati svoju zemlju. Promjena će se dogoditi uz vanjski utjecaj, koji im je jednostavno nametnut. Mislim da bi Nikola Zrinski znao što se treba učiniti u takvoj situaciji”.

Orban i njegova partija Fidesz su nedavno isključeni iz članstva u Evropskoj pučkoj partiji najvećoj političkoj organizaciji u Evropi te sada planiraju saradnju s krajnjom desnicom u više evropskih zemalja.

“Mađarska plaća cijenu Istanbulske konvencije”

Mađarski premijer tvrdi da zbog svojih stavova plaćaju veliku cijenu.

“Plaćamo visoku cijenu. Mađarska plaća visoku cijenu nepotpisivanja Istanbulske konvencije, zatim odbijanja potpore bilo kakve politike hladnoga rata; plaćamo visoku cijenu što zajedno sa zapadnjacima svakodnevno ne udaramo nogom ruskoga predsjednika, nego mu dajemo poštovanje koje mu pripada kao predsjedniku; plaćamo visoku cijenu što štitimo kršćanski model obitelji; to što LGBT ludilo ovdje nema prostora; zatim plaćamo visoku cijenu zbog našega stajališta o migracijama i plaćamo visoku cijenu zbog toga što ne prihvaćamo bruxellesku birokraciju, nego ponajprije kao protutežu želimo graditi srednjoeuropsku suradnju. Dakle, doista plaćamo visoku cijenu. No ako ne platimo tu cijenu, i ako ne zastupamo svoje interese, možda ćemo živjeti lagodnije, ali ćemo na kraju izgubiti puno više. Bolje prolazimo ako se borimo. Mislim da bi to razumio i Zrinski”, zaključuje Orban.

Vrijedno je napomenuti kako trenutno stanje u Mađarskoj uukazuje na to da bi se na narednim parlamentarnim izborima koji se očekuju do proljeća iduće godine premijer Orban i njegov Fidesz mogli suočiti s ozbiljnom konkurencijom. Trenutno se među najozbiljnijim kandidatima za lidera opozicije i izazivača Orbanu spominje gradonačelnik Budimpešte Gergely Karácsony.

