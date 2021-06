Milanović iznio detalje razgovora sa Stoltenbergom o BiH

Predsjednik Zoran Milanović na ulasku na summit NATO-a u Bruxellesu dao je kratku izjavu novinarima.

O njegovoj borbi oko spominjanja Bosne i Hercegovine u završnoj deklaraciji summita, o čemu smo pisali jutros:

– Prvo ne volim riječ zaprijetio, nisam zaprijetio, ali nakon šest dana ignoriranja i potpune gluhoće na našu molbu da se u završnoj deklaraciji uopće spomene Daytonski sporazum kao osnova funkcioniranja Bosne i Hercegovine morali smo reći da ćemo se suprotstaviti konsenzusu. I razgovarao sam, nazvao me glavni tajnik oko 15 sati jučer i to je riješeno u pola minute. Što govori samo za sebe, da je to trebalo biti riješeno puno ranije. Ali da, trebalo je šest dana dok nismo uspjeli isposlovati da se u završnu deklaraciju u pasusu o BiH uopće spomene Dayton Peace Accords kao osnova funkcioniranja. To je mala stvar za ovaj summit. Vrlo marginalna, to je fusnota, ali za nas to je Big Foot – rekao je Milanović, prenosi Večernji.

Hrvatski stav o ostalim dijelovima deklaracije koju se lideri spremaju podržati danas na summitu:

– Priklanjamo se praktički svemu što stoji u communiqueu i s time ne da nemamo problema, nego to podržavamo. Tu se događaju nekakve nove promjene, i osobne naravi, Amerika ima novog predsjednika. To je samo po sebi velika promjena. Ne bi tako trebalo biti ali jest. A sve ovo drugo, uz neke nijanse, Hrvatskoj je prihvatljivo, barem meni kao šefu delegacije – odgovorio je predsjednik RH.

Na pitanje hoće li imati priliku za kratki susret s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, kojemu je bio domaćin u Hrvatskoj kao američkom potpredsjedniku u doba kad je Milanović bio premijer:

– Ne vjerujem da ćemo razgovarati jer ovo je sve našpanano u pet minuta. To je bilo prije šest godina, da, bio sam mu kratko i domaćin, ali mislim da on ima važnijeg posla – rekao je predsjednik Milanović.

