Zoran Milanović: “Draža Mihajlović je bio jedna obična budala”

“Draža Mihajlović je bio jedna obična budala. Nije bio kao Ante Pavelić, bio je oportunist i zločinac”, komentirao je Milanović.

“To je jadno što rade. Najjadnije je što su rekli da je ljude s Kozare mogao spasiti Tito da se nije bojao ustaškog pokreta. To je glupost. Ne možete odgajati nove generacije na glupostima. To je obrazovna politika, gledao sam što govore i čuo sam se s nekoliko povjesničara moje generacije koji su ljevičarski orijentirani i njima se digla kosa na glavi. To je način indoktriniranje mladih ljudi”, rekao je Milanović.

“Kod naših susjeda je sve deluzija”, zaključio je Milanović, piše “N1“.

Facebook komentari