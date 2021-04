Socijalna radnica zadužena za Nikoll ne vidi propust, više neće raditi s djecom

Još uvijek se čeka nalaz za socijalne radnike, dok stručni nalaz psihološke komore kaže da propusta u radu psihologa tog centra nije bilo.

No, podignuta je jedna kaznena prijava, i to protiv Jelene Veljače i Nataše Janjić Medančić koje su slučaj komentirale na Facebooku.

“Kolegica ne vidi propust”

O svemu je u RTL-u Danas govorila Štefica Karačić, predsjednica Udruge socijalnih radnika.

“Današnjim razgovorom zapravo kolegica, kada smo se usmjerili na detalje nije i ne vidi da je napravila propust zbog kojeg se moglo pretpostaviti da će doći do ovakvog ishoda”, rekla je Štefica Karačić.

Stručni nalaz bit će gotov sljedeći tjedan. Karačić smatra da je svemu naštetilo i to što je Ministarstvo izašlo ranije sa svojim nalazom da je u Centru bilo nepravilnosti. Istovremeno, ondje se vrši reorganizacija.

“Više neće raditi s djecom”

”Ja sam obavila razgovore sa svim stručnim djelatnicima i neće više raditi kolegica na odjelu za mlade, djecu i obitelj, bit će raspoređena na drugi odjel. I sama je to tražila, ali usuglasili smo se oko toga”, kazala je v.d. ravnateljice Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška Marija Jugović.

I većina ostalih radnika povezanih uz slučaj Nikoll tražili su premještaj.

Socijalni radnici tuže Jelenu Veljaču i Natašu Janjić

Dok se preispituje njihova odgovornost, socijalni radnici udružili su se i podnijeli kaznenu prijavu. I to protiv Jelene Veljače i Nataše Janjić Medančić zbog poticanja na nasilje i mržnju. Posebno im je zasmetao razgovor na društvenim mrežama. Inicijativu je podržala i Komora socijalnih radnika.

”Šteta je teško popravljiva. Moje stranke smatraju da je najveći problem jer se gubi povjerenje u sustav, a najveće štete od toga će biti za ljude koji zapravo Inicijativa Spasi me želi zaštititi, jer ako žrtve izgube povjerenje u sustav neće mu se obraćati, to je poanta”, rekao je odvjetnik Klaudio Čurin. prenosi “Index“.

Za sada ima punomoć 169 socijalnih radnika, no tvrdi, stalno mu pristižu nove. Prozvana Nataša Janjić Medančić oglasila se preko Facebooka, ispričava se zbog neprimjerenog rječnika, i optužbi, ali traži pravdu za Nikoll. Priznaje da socijalni radnici rade težak posao, većina njih savjesno, no, kaže, nisu svi izvrsni.

”Kaznena prijava Komore socijalnih radnika podnesena protiv mene zvuči kao proizvod idealnog svijeta gdje jedna struka BEZ IZNIMKI može homogeno prisegnuti da uvijek radi bezgrešno i najbolje za svako dijete i obitelj, i da je nemoguće da se u poslu potkrade greška ili previd. Svi znamo, pa i sama znam po svom poslu, da to nije uvijek tako. U ovom poslu, nažalost, greške su fatalne”, napisala je Janjić Medančić na Facebooku.

”Ja sam svoju ispriku odradila, ona je iskrena. Međutim, nismo čuli ni ispriku ni preuzimanje odgovornosti od ljudi koji su krivi za to što je dijete mrtvo”

Jelena Veljača ispričala se još prošli tjedan, no to očito to nije bilo dovoljno.

”Ja sam svoju ispriku odradila, ona je iskrena. Međutim, nismo čuli ni ispriku ni preuzimanje odgovornosti od ljudi koji su doista zakazali i koji su krivi za to što je dijete mrtvo”, kazala je Veljača.

”Stranke smatraju da je isprika po maksimi, kao kad prospete perje, jednom isprikom ne možete pobiti efekte onoga što je rečeno”, rekao je odvjetnik Čurin.

Inače, za kazneno djelo poticanja na nasilje i mržnju predviđena je kazna zatvora do tri godine, ali prvo državno odvjetništvo treba utvrditi ima li osnove za tu prijavu.

