Sud u Varaždinu: Učitelj koji je dirao curicu po grudima nije počinio kazneno djelo

Za sud u Varaždinu učitelj koji je dirao grudi curice nije počinio kazneno djelo

Tužitelji su teretili učitelja da je “10. lipnja 2020. oko 10 sati u područnoj školi, znajući da je učenica te škole dijete, pod izlikom da mu pomogne pozvao djevojčicu u školsko skladište gdje je dolaskom do ulaznih vrata stao iza njezinih leđa i podigao joj ruke te je potom primio za grudi govoreći joj pritom da je dobra, lijepa i slatka”.

A evo i obrazloženja suca Krešimira Pavlovića odluke o odbacivanju kaznene odgovornosti učitelja koje je, kao i optužnica, objavljeno na lokalnom portalu Klikaj.hr.

“Razmatrajući navode podignute optužnice, a naročito činjenični supstrat inkriminiranog kaznenog djela, uopće ne ulazeći na razini osnovane sumnje u dokazivost ili nedokazivost inkriminiranih radnji, optužno vijeće utvrdilo je da inkriminiranim radnjama nisu ostvarena obilježja inkriminiranog kaznenog djela jer te radnje ne predstavljaju bludnu radnju u smislu Kaznenog zakona i ustanovljene sudske prakse. Prema pravnoj teoriji i sudskoj praksi, kazneno je djelo čovjekovo ponašanje, u zakonu opisano i kažnjivo, kojim se na nedopušteni način povređuje zaštićeno pravno dobro, što u tome postupku daje karakter društvenog štetnog djela. Da bi se radilo o postojanju kaznenog djela, nužna su četiri temeljna elementa kaznenog djela, što je radnja kaznenog djela kao prvi element, protupravnost kao drugi element, krivnja kao treći element i kažnjivost kao četvrti element. Ako izostane bilo koji od tih elemenata koji čine biće određenog kaznenog djela, tada se ne radi o kaznenom djelu”, zaključak je suca Krešimira Pavlovića koji je ustanovio da učiteljevo diranje grudi učenice nije kazneno djelo bludne radnje za koje ga se teretilo.

Ogorčena majka djevojčice nakon ovakve odluke najavila je kako će zatražiti pomoć dječje pravobraniteljice.

Isti sudac oslobodio obiteljskog nasilnika jer supruga koja je pobjegla kod susjeda nije plakala

Isti je sudac u nedavnoj presudi, kako je utvrdio Županijski sud, pogriješio kad je oslobodio obiteljskog nasilnika zato što supruga koju je zlostavljao nije plakala i bila vidno uznemirena nakon što je pobjegla kod susjeda i pozvala policiju. Sudac Pavlović odbacio je svjedočenje žrtve kaznenog djela i prihvatio svjedočenje susjeda kojem je zlostavljana žena pobjegla, koji je u dobrim odnosima s okrivljenikom. prenosi “Index“.

Na kraju je ta presuda ukinuta i u ponovljenom postupku kod druge sutkinje nasilnik je proglašen krivim. Druga nimalo bezazlena pravna stvar u kojoj sudac Pavlović ima veliku ulogu je optužnica za aferu Gold rush, odnosno optužba za pranje novca fiktivnom preprodajom lom-zlata, u kojoj je međunarodna skupina s podravskim poduzetnicima uhićena prije pet godina.

U tom postupku sudac Pavlović odbija potvrditi optužnicu koja je podignuta, a osim toga dio okrivljenika se nagodio i priznao krivnju, no on to također odbija potvrditi. Iz Općinskog suda u Koprivnici, koji bi trebao nadzirati rad suca Pavlovića, nisu Podravskom listu odgovorili jesu li pokretali stegovne postupke protiv njega.

