Mamić: Podmićivao sam Sessu, sucima iz Osijeka sam dao 500.000 eura

>> Vrhovni sud potvrdio zatvor braći Mamić i Damiru Vrbanoviću

Zoran Mamić, koji je jučer odstupio s mjesta trenera Dinama, odlukom Vrhovnog suda osuđen je na četiri godine i osam mjeseci zatvora. Damiru Vrbanoviću ostala je kazna od tri godine zatvora.

Zdravko Mamić, koji je u lipnju 2018. pobjegao u BiH, osuđen je na 6 i pol godina zatvora, a mora vratiti i 52 milijuna kuna.

Bjegunac Zdravko Mamić danas je održao konferenciju za medije na kojoj je teško optužio suce iz Osijeka i predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu.

“Danas će biti događaja kakvih nikad niste vidjeli”, rekao je na početku Mamić.

“Zahvalio bih se na veličanstvenom odazivu. Došao sam bez papira, bez pomagala, pokušat ću reći iz glave ono što bi vas moglo i trebalo zanimati. Pokušat ćemo putem vas doći do onih koje to najviše zanima – građana i navijača. Obećavam vam da će danas biti konkretnih imena i događaja. Ali budite malo strpljivi…”, započeo je.

“Nalazimo se u mojoj prvoj domovini. Ako dođe do toga da idem u zatvor, ići ću u zatvor ovdje u BiH. Ja nikad nisam bio, i pravnici to znaju, ni formalno bjegunac niti sam danas bjegunac. Kako mogu pobjeći iz vlastite države?” priča Mamić.

Podnio ostavke u Dinamu

“Podnio sam ostavku na članstvo u Skupštini Dinama. Tražio sam da me se razriješi sa svih funkcija, nisam više ni savjetnik Dinama. Moje ostavke su neopozive, to je završena priča”, objavio je Mamić.

Podsjetimo, Zdravko Mamić je u Dinamu bio od 1992. do 1994. godine kao direktor. Nakon toga je bio direktor u Segesti, Osijeku i Sesvetama. Član Izvršnog odbora Dinama postaje 2000. godine, a od 2003. godine izvršni je dopredsjednik sve do 2018. i bijega u Hercegovinu.

“Ja sam vratio ime Dinamo”

“Meni je Dinamo iznad života. Ja danas slavim 50 godina u Dinamu, uvijek sam bio u nekoj tamo ulozi. Na Maksimiru sam gledao utakmice s drveta iz maksimirske šume. Vodio sam navijanje Dinama kad smo pobijedili Crvenu zvezdu s 1:0. Bio sam odmah prebijen nemilice od policijskog zapovjednika. Bio sam sav u krvi, predsjednik Dinama Ivo Vrhovec me izvukao krvavog ispod tih pendreka. Vodio sam navijanje Dinama 1986. na Poljudu kad smo pobijedili Hajduk 4:0”, nastavlja Mamić svoj monolog.

“U Dinamo sam došao 1992., u vrijeme rata. Predsjednik države je bio pokojni Tuđman. Tuđman je bio najveći navijač Dinama u povijesti. On je dolazio na treninge, a kamoli na prijateljske utakmice. Dinamo je počeo rasti, ja sam svojim novcima dizao Dinamo iz pepela. Predsjednik Tuđman je želio da se naš klub ne zove Dinamo, ja mu se divim i danas. Želio je da se Hrvatska putem sportaša profilira diljem svijeta. Bio sam svjedok na stadionu kad je 1000 grla uzvikivalo ‘građanski, građanski’. Onda se uplela politika. Tuđman je naredio da to bude Croatia, da se pronosi slava hrvatske države.

Ja sam uvažavao glas navijača i sve sam organizirao i stvorio klimu uz pomoć tada uglednog gospodina Šelendića i gospodina Canjuge i dogovorili smo se da ćemo ići u povratak imena Dinamo. Canjuga i ja smo vratili ime Dinamo”, nastavlja.

“Ja sam jedan od osnivača Bad Blue Boysa”, kaže.

“Na Balabanov transfer nikad nitko nije platio lipu poreza”

“Na Balabanov transfer nikad nitko nije platio lipu poreza, novac je plaćen u inozemstvu, nitko nije tražio da se plati porez na to.

Ja sam sto igrača dao Dinamu besplatno, a potrošio sam svu svoju imovinu i imovinu roditelja na tih sto igrača”, priča dalje. “Zeko i Ćiro se usprotive mom dolasku u Dinamo. Zeko ode, a Ćiru Barišić i ja smijenimo. Ja dolazim u klub u 10. mjesecu 2002. godine, službeno. Posuđujem Dinamu svojih 82 milijuna kuna, privatno, sa svojih računa, jer Dinamo je blokiran, u stečaju. Dinamo ima tad dva računa. U sto je tužbi, u blokadama. Ja tada oživljavam klub svojim novcem”, tvrdi Mamić.

“Barišić i ja smo vratili oko 100 milijuna maraka dugova. Tad su nas Prosinečki i Cvitanović, oni su pokrenuli ovrhu, Dinamo je blokiran i to je bio spas da je Dinamo dioničko društvo otišao u stečaj i nastavio funkcionirati kao građansko društvo. Ja sam Dinamo digao ne iz pepela nego Dinamo nije postojao tad. Otišli smo u stečaj pa se dizali kao novi objekt”, nastavlja.

“Milijardu eura smo moja Uprava i ja donijeli u Dinamo”

“Dinamo je meni iznad života. Ja molim vodstvo Dinama prvo da mi naprave ljubav i da pozovu revizore u klub i naprave inventuru. To bi bila najveća hvala braći Mamić. Bitno je da se zna kad smo otišli iz kluba i kakav smo klub ostavili. Ovo je obmana, da smo mi lopovi, kriminalci… Napravite zapisnik kakvo je stanje blagajne. Dinamo nije dužan nijedne lipe nikome”, traži Mamić.

“Dinamo danas vrijedi 300 milijuna eura”, dodaje. “U Dinamu 460 ljudi prima plaću. Čistačice imaju 2800 maraka neto plaću. Dinamo uplaćuje za jednu godinu više poreza nego cjelokupni hrvatski sport zajedno u pet godina”.

“Kako smo ja i Zoran bili na čelu piramide, ta piramida je u mandatu Barišića dovukla milijardu eura iz Europe. Ja sam nakrcao Dinamo i hrvatski proračun. Poznato je da je Dinamo od 22 igrača koji su bili drugi na svijetu u Rusiji, 14 ih je bilo iz Dinama. Milijardu eura smo moja Uprava i ja donijeli u Dinamo u drugom mandatu. A što je napravila moja država meni, mom bratu i Dinamu, da smo evo prognani, presuđeni i tako dalje. I da su ugrožena radna mjesta i opstojnost Dinama. Dinamo možda neće postojati za tri mjeseca”, kaže Mamić.

“Koristim priliku da se zahvalim gospodinu Barišiću, najvećem čovjeku mog života. Dao mi je podršku i privilegiju da mogu služiti Dinamu i našim ljudima. Zahvalio bih se mojim suradnicima, Vlatki Peras i članovima Uprave, cijeloj administraciji kluba, ljudima u omladinskoj školi, analitičarima, tetama spremačicama…”, nastavlja.

“Divovima koji su gledali svoje glave na potjernicama, gdje se vodio linč protiv njih, veliko im hvala. Molim igrače da se ujedine u zajedništvu i da protiv Tottenhama probaju napraviti moguće”, kaže.

“Vratite nam stadion”

“Vratite nam stadion i nikad više Grad Zagreb neće morati uložiti niti jedan euro. Što će Gradu stadion? Koja budala bi radila ovo što radi Grad? Ili nam dajte pravo korištenja. Dinamo će sam sagraditi stadion. Dajte nam koncesiju, dajte nam pravo građenja. Dinamo bi u roku od tri godine napravio stadion. Ali oni neće, ne daju nam koncesiju jer bi mi izgradili stadion i pokazali da smo sposobni, a oni bi bili sramota”, priča Mamić.

Počeo je o sucima

“Pokvareni suci, ljudi kriminalci, donose ovakvu odluku, pljačkaju državni proračun. Dinamo će ostati bez prihoda od inozemstva. Pogledajte što suci rade ovoj državi. Oni su karcinom društva”, krenuo je Mamić o sucima.

“Josipovićevi jarani, ministar Jovanović kaže da će isušiti močvaru. Onda se priključuju svi drugi. Ministar unutarnjih poslova u dva mandata SDP-ove vlade, Ostojić, možete si misliti koja je njegova moć. On je direktni crtač svastike na Poljudu, on je to crtao”, kaže Mamić.

“Ako braća Mamić moraju vratiti novac, onda ga moraju vratiti i Lovren i Luka Modrić”

“Moj brat i ja nismo presuđeni za niti jednu kunu poreza. Preko Luke Modrića i Dejana Lovrena, oni su na račune primili iznose koji mi se stavljaju na teret. Luka Modrić ima i danas milijune eura na tom računu, koje je podijelio sa mnom kao investitorom, preko privatnog ugovora. Uzeo sam ga kao izbjeglicu. Mi smo se sastali i potpisali sporazum o podjeli novca, on je dignuo novac, dio dao meni. Nikad nijedan igrač u povijesti nije platio nijednu lipu poreza. Jedini u povijesti koji je platio je Dinamo. Ako braća Mamić moraju vratiti novac, onda ga moraju vratiti i Lovren i Luka Modrić”, rekao je.

“Oni su suučesnici, novac je kod njih, u proračunu, oni su došli na sud, rekli ‘mi smo potpisali anekse’. Ili smo zajedno u djelu ili nitko nije u djelu. Kakva tu treba pamet, kakva tu treba znanost? Kako je moguće da 93 svjedoka Tužiteljstva, svi svjedoče u korist braće Mamić. Svi su svjedočili u našu korist. A sud za vrijeme suđenja, kad je vidio da pada sve u vodu, putem svoje tvrtke kćeri podigne optužnicu protiv Lovrena i Modrića za lažno svjedočenje”, nastavlja.

“Sessi sam nosio novac da mijenja odluke”

“Đuro Sessa je zlotvor, kriminalac, varalica. Ovo nije moj show, ovo nije kleveta. Rekao sam i ponavljam da sam spreman se staviti na dispoziciju DORH-u i USKOK-u i institucijama da dokažem da je Sessa kriminalac i da sam mu osobno donosio novac u kancelariju kao predsjedniku suda da bi mijenjao sudske presude. Čuveno smjenjivanje suca Ježeka, Sessa je obrazložio da previše revno izvršava zadatke. Neka se time bavi SOA. Sessa je otimač novca građanima”, nastavlja optužbe Mamić.

“Reketarili su me suci”

“Da li ćemo podržavati ljude, a jedan od njih se zove Zvonko Vekić, sudac Županijskog suda u Osijeku koji je bio čovjek koji se meni približio prije bilo kojeg postupka u Osijeku i koji je bio najbolji prijatelj svakodnevno s gospodinom Krušlinom, ubijali su se u hrani i alkoholu svaki dan. Osim toga što su od mene tražili novac, ukupno sam mu dao preko 500 tisuća eura, imam za to dokaze, koje je trebao podijeliti s Krušlinom i Antom Kvesićem koji je bio član vijeća u drugom predmetu koji se vodi u Osijeku. Vekić je bio predsjednik Vijeća, a Kvesić član Vijeća koji su mi potvrdili optužnicu. Čovjek me uredno reketario, tražio od mene da ga postavim na mjesto predsjednika suda u Osijeku jer je tada bio raspisan natječaj za predsjednika suda u Osijeku i čovjeka koji je sa svojom prijateljicom i njenom kćeri 2017. godine proveo sedam dana sa mnom u Dubaiju čekajući Novu godinu”, tvrdi.

“Suci su najmanje 10-15 puta bili moji gosti u svečanoj loži Dinama. Uredno su bili moji gosti na Maksimiru. Neke sam slao i na prijateljsku utakmicu u Liverpool. U loži u Maksimiru mi je rečeno da zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku želi pričati sa mnom. Rekao mi je da me žele upoznati suci koji će mi suditi. Mi smo se izubijali od alkohola, družili se satima. Moj sat je primio jedan sudac i odnio ga u Osijek. To je sat od 20 i nešto hiljada eura. Taj je sat kod mene sad. Kad sam došao na sud, potražio me taj Ljubo Pribić u panici i vratio mi sat iz straha jer je nekoliko osoba vidjelo predaju tog sata”, tvrdi Mamić. “Slao sam i vino gospodi”, dodaje.

“Spreman sam ići na detektor laži”, kaže.

“Moja žena je bila u vikendici kod Velike Gorice, mjesto Buševec, gospodina Željka Dolačkog koji je osuđen za pljačku iz sefa. Nepozvani su tada na feštu godišnjice braka odvjetnika Miljevića došli Pribić, Krušlin, Vekić i plus još jedan gospodin čije ime ću sad prešutjeti. Došli su nepozvani, ljubili se s mojom ženom, skoro sam ga prebio tada. Tad mi je rekao da želi biti moj prijatelj, ali da se boji da će me morati suditi. Rekao sam mu da kako ga nije sram što će me osuditi. Ostali gosti su me tada skidali s njega jer sam ga uhvatio za prsa”, kaže Mamić.

“Dokaze sam predao DORH-u”

“Krušlin i Vekić i dalje dolaze na stadion Dinama, u Dinamovom plavu salonu pjevaju, ne može nam nitko ništa. Kad slave rođendan u vikendici u Baranji, plava torta i svjećice i to se puše. Pričam imenom, prezimenom, događajem i vama kažem da sam to podnio 8.10. DORH-u.”

“Jučer ujutro, ne znajući da će Vrhovni sud donesti odluku, bio sam siguran da će biti ukidajuća presuda, nekoliko stickova sam podijelio zagrebačkim odvjetnicima. Pitajte, to će izaći van, naredio sam da se dostave stickovi odvjetnicima. Kao da sam nešto predosjećao. Što će oni napraviti s tim stickovima, ne znam, ali ono što ima DORH ima i nekoliko zagrebačkih odvjetnika. O detaljima dalje ne mogu govoriti, ali mislim da sam ukazao na problem. Da bude još vjerodostojnije, da se narod probudi i sabor reagira, da ovaj pametni i sposobni čovjek koji je predsjednik svih Hrvata, Milanović da nešto poduzme, da vam ispričam situaciju. Spomenuo sam da počinje moj postupak u Osijeku.

U tom trenutku se paralelno raspisuje natječaj za izvršnog novog predsjednika suda u Osijeku jer Rašiću završava mandat, DSV raspisuje natječaj za reizbor suca. Raspisan je natječaj i od mene se traži od Vekića da bude predsjednik suda u Osijeku i da će se kandidirati jer bi mu to moglo pomoći u provođenju oslobađajuće presude u prvom postupku i nepotvrđivanje optužnice u drugom postupku.

Ja krećem u akciju i u prvom krugu, kad se sastaje DSV, Vekić dobiva od potrebnih 6 glasova 5. Ja nisam dovoljno kupio ili nisam kvalitetno radio, fali jedan glas, a i prevarili su me neki. Tri puta se ponavlja glasanje. Svaki put Vekić dobiva 5 glasova, svaki put dva suca člana DSV-a, jedan je predsjednik Željko Šarić, a drugi je predsjednik građanskog odjela, su suzdržani u sva tri glasanja, a teklići su Đure Sesse. Da je jedan od njih glasao za Vekića ili dali dva glasa Vrbanu, sadašnjom predsjedniku suda koji je imao četiri glasa, onda je Vrban predsjednik i završena priča”, nastavlja Mamić.

“Imam sve dokaze protiv tih lopova i kriminalaca. Ima još i drugih. Predsjednik suda Zvonko Vrban je najveći kriminalac koji će kad tad biti smijenjen”, tvrdi.

“Neću danas odgovarati na pitanja da ne zloupotrijebite to. Ja se znam ponašati, ja sam normalan, ponosan, obrazovan čovjek. Poklonio sam Hrvatskoj troje djece. Hvala svim građanima moje prve i jedine domovine za gostoprimstvo. Volim te, Bosno, volim te, svaki čovječe ove zemlje! Hvala svim institucijama ove zemlje”, rekao je na kraju Mamić.

