Nikolina Ristović nakon trovanja plinom objavila fotke iz bolnice: Naš drugi rođendan

“07.02. Naš drugi rođendan. Jer sam još uvijek živa. Kao i moja djevojčica. I kćerkica prijatelja koja je to poslijepodne 06.02., bila kod nas na igranju. Samo zbog intuicije mog muža preživjele smo trovanje ugljičnim monoksidom”, započela je Nikolina svoju objavu.

U nastavku je opisala što se događa kad dođe do trovanja ugljikovim monoksidom.

“Una je bila lakše otrovana od mene zbog razlike u visini, iz istog razloga su živi moji psi jer žive i dišu na 30-ak centimetara visine. A CO je lakši od zraka. I prvo će zapuniti gornje dijelove vaših stanova. Ovisno o kubikaži prostora i brzini kojom curi, i o visini vaših svodova – tim tempom će vas ubiti. Tiho. Bez alarmirajućih znakova da vaša vitalna tkiva upravo u tom trenutku odumiru. A taj proces se – u trenutku kad tihi ubojica krene ulaziti u vaša pluća, vezivati se u krvi za hemoglobin i distribuirati se po vitalnim organima – upravo počinje događati. Stanična smrt. Jedna po jedna odumiru stanice vašeg moždanog tkiva, srca kojem potiho prijeti infarkt, jetre i bubrega”, piše Ristović.

Opisala je i kakve je ona simptome osjećala te svima uputila apel da si kupe detektor CO.

“A vi ćete u tom trenutku osjećati glavobolju, vrtoglavicu, srce će vam lupati, imat ćete osjećaj mučnine. Neće biti iritacije sluznice, neće biti šrmcanja, kašljanja, osjećaja gušenja, osipa… Ničega što bi moglo upućivati na to da se nalazite na putu prema vječnom miru. Nećete biti niti blijedi, ne. Niti plavičasti, niti ljubičasti. Ništa od toga. Proklinjat ćete stres na poslu, ručak koji ste pojeli, južinu koja vam, kao deklariranom meteoropatu, opet ne dopušta da živite. Možda ćete, kao i ja, popiti tabletu za smirenje jer će vam glavobolja i lupanje srca proći nakon sto se naspavate. I leći ćete. Posljednji put u svom životu, ukoliko nećete imati luđačku sreću kakvu smo imali mi. Zaspati i biti nesvjesni onoga što slijedi. Svjetala hitne pomoći, policije, interventnih jedinica gradske plinare, vatrogasaca, plača i očaja vaših najbližih, sirena, žutih i plavih odbljesaka rotirki na fasadi kao svjedoka tragedije. Vas više nema. Kraj. Zato vas molim da ignorirate moje neznanje i nebrigu i sve što mi možete pripisati. Kao i ja mnogima od vas, jer ZNAM da nemate svi detektore CO u stanu. Kupite ga odmah! I apeliram na zakonodavna tijela da, pored svih besmislenih propisa uvedu i jedan spasonosni – obavezan detektor CO. Ostanite sigurni”, zaključila je.

Nikolina i njena kćerkica Una u bolnici su završile u nedjelju u ranim jutarnjim satima s teškim trovanjem plinom.

Spasila ih je reakcija njenog supruga Vidoja Ristovića koji je, nakon što mu je ranije Nikolina najavila da se ona i Una ne osjećaju dobro, inzistirao na tome da odmah odu liječniku, a kad mu se supruga kasnije nije javljala na telefon, počeo je redom zvati njihove prijatelje. Jednog je uspio dobiti te je ovaj odmah pozvao policiju i hitnu, koji su pomogli da se razvale vrata, te su ih transportirali u bolnicu.

Vatrogasci su u stanu izmjerili sedam puta veću razinu plina od dozvoljene.

