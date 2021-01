Čedomiru Jovanoviću ljekari uspostavili tačnu dijagnozu

Ova upala je, kako dodaje, pod kontrolom, a nije teška i nepredvidiva kao što to može da bude s upalom pluća, koju je on i imao u julu, kada je bio pozitivan na COVID, piše “Blic”.

“Jovanović jeste imao bolove i primao je terapiju, ali su izvršene sve pretrage, urađena mu je magnetna rezonanca pluća, krvnih sudova, stomaka i ustanovljeno je da nema akutne zdravstvene probleme. On je dobrog opšteg stanja i lekari su dijagnostikovali da ima pleuritis, upalu plućne maramice, i da mu to izaziva tegobe. Stanje je pod kontrolom, i to nije opasno kao što je bilo s teškom upalom oba plućna krila, zbog čega je letos bio i na kiseoniku”, kaže izvor.

Jovanović samostalno diše, ima dobru saturaciju, tako da mu nije potreban kisik.

Da nije tako, dodaje izvor, bio bi u šok sobi, na kardiologiji i na intenzivnoj njezi.

Od ove upale se relativno lako oporavlja uz adekvatnu terapiju, a ključno je odmaranje, ležanje i pridržavanje svih ljekarskih savjeta.

