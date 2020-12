Pelješki most, kojim se narušava pristup BiH otvorenom moru, bi trebao biti gotov u novembru 2021. godine

Usprkos koronavirusu svi radovi na velikim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj nisu usporeni, nisu zaustavljeni i u tom smislu i ovo što se događa na najvećem infrastrukturnom projektu, a to je gradnja Pelješkog mosta, koji uključuje 30 kilometara gradnje pristupnih cesta, nije samo most faza projekta, ide jako dobro. Most bi trebao biti gotov negdje u studenome 2021. godine”, rekao je ministar Butković u Dnevniku HTV-a.

Butković je rekao da su do sada došla tri broda čelične rasponske konstrukcije i one se montiraju te da trebaju doći još dva broda. Što se tiče pristupnih cesta, kaže da je tunel od 2,5 kilometara probijen prošli tjedan, 74 dana prije roka. Istaknuo je da je to peti tunel po duljini u Hrvatskoj.

“Tako da, evo, to ide sve skupa dobro. Ono što očekujemo da će most biti gotov do kraja 2021.”, rekao je Butković. Napomenuo je da je tu naravno i procedura dobivanja dozvola i pristupne ceste, pa bi sve skupa, po njihovoj procjeni, trebalo biti gotovo do početka turističke sezone 2022. godine.

Na pitanje stoji li kao opcija da se most spoji na staru Pelješku cestu ili će se ipak čekati nove pristupne ceste, Butković je rekao da će to biti vjerojatno nešto prije mogućnost nego što budu čitave pristupne ceste gotove. Kaže da govori o dijelu koji uključuje obilazak Stona, ali kako radovi sada idu dinamički dobro, neće tu biti potrebe da se nešto intervenira nego će sve skupa biti gotovo do početka turističke sezone 2022,piše Pressmedia

Rekao je da stara Pelješka cesta koja ide kroz Ston nije dobro rješenje. Da je dobro, ne bi radili ovu obilaznicu Stona, ne bi išli u projekt pristupnih cesta koji uključuje 30 kilometara ukupnu dionicu i to vrlo složenih objekata, i vijadukata i tunela i mostova. Tako da je bio smisao da se Ston zaobiđe i zbog njegove kulturne vrijednosti i prometa i zagušenja, istaknuo je ministar, prenosi Hina.

