Nakon šokantnih izjava: Zoranu Milanoviću stigao odgovor iz BIH

Korisnici društvenih mreža izjavu predsjednika Milanovića usporedili su sa grafitom koje je napisao nepoznati holandski vojnik na zidu kasarne u Potočarima, u Srebrenici, na istoku Bosne nešto prije genocida u julu 1995. godine nad više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka.

Opisujući bosansku ženu holandski vojnici su na zidu napisali: “No teeth…? A mustache…? Smel like shit? Bosnian Girl!” [„Nema zuba…“ „Ima brkove…“ „Smrdi kao govno…? Bosanska djevojka!“]

Trupe Kraljevske Holandske Armije su u okviru svog djelovanja u sastavu UNPROFOR-a, mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, bile odgovorne za sigurnost zaštićene zone Srebrenica, koja je 1995. godine dospjela u ruke bosanskih Srba, nakon čega je počinjen genocid, prema presudama Haškog suda za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije.

Jedna od najutjecajnijih umjetnica iz BiH Šejle Kamerić inspirisana grafitima holandskih vojnika poslije je predstavila poznatu izložbu „Bosnian Girl“.

Predsjednik Milanović u petak je rekao da se izmjene Daytonskog sporazuma i druge strateške odluke u Bosni i Hercegovini neće moći donositi bez saglasnosti tri konstitutivna naroda.

Dayton je takav kakav je i ne vidim načina kako da ga se promijeni bez nasilja – ne mislim na rat, nego na mentalno i svako drugo nasilje koje u BiH, a to svatko zna, nikad nije prolazilo i uvijek je izazivalo još veće nasilje – rekao je Milanović u razgovoru za HRT uoči 25. godišnjice tog sporazuma.

Predsjednik je naglasio kako se taj okvir ne može promijeniti bez volje konstitutivnih naroda.

Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donesene bez suglasja triju konstitutivnih naroda, to nije nikakav srednji vijek i bez toga nema građanske države – rekao je Milanović, pa dodao da je koncept građanske države „daleki san i lijepa stvar“, ali da „prvo treba sapun, a onda parfem“. Dodao je da će tu poruku naglašavati u narednom razdoblju.

Kazao je i kako su o situaciji u BiH iz međunarodne zajednice u zadnjih pet godina govorili „samo niži činovnici“, pritom misleći i na ambasadore koji su „niži činovnici za tako važna pitanja“.

To su ljudi koji su skoro pušteni s lanca, koji kroje, drže mape, šestare, trokute, ravnala u rukama, govore kako bi što trebalo izgledati umjesto da uređuju pred svojim vratima – dodao je predsjednik.

O bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska Milanović je rekao da je ona donesena „i ne može se poništiti, štogod on mislio o tome”, pa zaključio kako srpski predstavnici „govore svašta“, ali da Srbi u BiH imaju svoja prava,piše Hayat

Govoreći o Hrvatima u susjednoj državi Milanović je rekao kako su oni u njoj nezadovoljni i da to nije nikakva tajna.

Jesam li ja nacionalist ili šovinist ako to kažem? To je sad problem onih koji se sa mnom ne slažu što mi to neće reći, iako mi to već i govore – dodao je Milanović.

