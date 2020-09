Ivić upozorava: Maska ispod nosa nije protuepidemijska mjera, to ničemu ne služi

Ivić je kazao kako je trenutno u KBC-u Split stacionirano ukupno 48 bolesnika koji su pozitivni na koronavirus.

“Značajan broj onih koji otpuštamo su bili asimptomatski. Još uvijek imamo značajn intenzitet otkrivanja novih pozitivnih. Broj pozitivnih testova je povećan i ponovno raste pritisak na naš hitni prijem. Drugim riječima, ovaj sada pad i jedna dolina koja se pojavila, bilo bi dobro da tako ostane, ali neću se začuditi ako trend počne ponovno rasti”, rekao je Ivić.

Složio se s ravnateljicom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željkom Karin koja je kazala kako su brojke novozaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji visoke i kako je intenzitet širenja vrlo visok.

“Treba nam medicinskih sestara kojih nema, nema ih nigdje. To je stvarno značajan broj i on je nenadoknadiv. Iz toga proizlaze moji apeli na stanovništvo da se smanji intezitet epidemije. Nosit ćemo se i s većim brojevima, ali se može očekivati teškoće, probleme i zamor ljudi”, ističe Ivić i dodaje kako očekuju probleme, ali kako nitko ne može procijeniti koliki će intenzitet problema biti.

“Morat ćemo razdovojiti tri skupine bolesnika. Oni koji imaju samo covid, one koji imaju samo gripu i oni koji imaju i covid i gripu”, pojašnjava.

Ivić je kazao kako su u prvom valu koronavirusa stekli značajno iskustvo i kako misli da jesu bolje osigurani.

“Osigurali smo da nam druge bolesti i drugi bolesnici budu opskrbljeni. U onom prvom valu drugi bolesnici gotovo uopće nisu bili opskrbljeni. Ovo je jedna prirodna katastrofa. Mene jedino ljuti što nije ona takva katastrofa na koju ne bismo mogli utjecati. Imamo protuepidemijske mjere koje to omogućavaju”, rekao je.

Napominje kako je način na koji se ljudi pridržavaju protuepidemijskih mjera previše opušten.

“Maska stoji ispod nosa, maska stoji ispod brade, to nije protuepidemijska mjera. To ničemu ne služi. Na poslu morate nositi masku, bez obzira na to što niste u kontaku s bolesnicima i ne radite u zdravstvenoj ustanovi”, ističe ravnatelj Klinike za infektivne bolesti splitskog KBC-a.

