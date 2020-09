Odmah nakon sahrane oglasila se Kolumbijka – Sonja se ovom potresnom porukom oprostila od ubijenog Strahinje Stojanovića

Nakon što su mnogobrojni prijatelji i članovi porodice ispratili Strahinju ispratili na vejčni počinak, među njima bila je i Sonja S.G. koja je bila sa Stojanovićem u džipu kada je eksplodirao, Sonja je na instagramu ostavila poruku na engleskom.

– You are not struggling. You are transitioning.

U pitanju je inspirativni citat koji ljudi koriste kako bi lakše prihvatili gubitak, a u slobodnom prevodu na naš jezik bi to zvučalo: Ne mučiš se, samo prelaziš u drugačiji oblik.

Podsjetimo, Sonja S. G. dobila je zabranu izlaska iz Srbije. U međuvremenu je otkriveno da je ispod džipa bilo između 1 i 1,5 kilograma eksploziva Pentrit. Bio je postavljen ispod vozačevog sjedišta. Eksplozija je bila usmjerena, a pretpostavlja se da je mijenjačka kutija dodatno zaštitila Kolumbijku.

Eksplozivnu napravu postavljenu pod džip Strahinje Stojanovića (30), koji je ubijen u nejelju na Novom Beogradu, najvjerovatnije je aktivirao biciklista, koji je bio u neposrednoj blizini, prenosi “Informer“.

