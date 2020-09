Strahinji je donji dio tijela bio raznijet u eksploziji: Prije smrti obratio se ljekarima Hitne – Pričao dok su mu sanirali povrede

Džip je eksplodirao u nedjelju na Novom Beogradu, a Stojanović, odranije poznat policiji, bio je svjestan dok su ljekari pokušavali da mu saniraju povrede. Stojanoviću su u eksploziji bile otkinute obje noge, tvrde očevidci.

– Eksplozija je bila strahovita, bilo je dosta automobila u to vrijeme u blizini zapaljenog džipa i pravo je čudo što nije bilo stradalih. Mladić je bio u vozilu, praktično su mu obje noge bile otkinute, djelovalo je kao da mu je cijeli donji dio tijela raznijet. Međutim, iako je imao strahovite povrede, on je pričao sa ljekarima Hitne pomoći. Prije nego to su ga stavili u kola i odvezli, na mjesto zločina je došla i njegova majka, dozivala je sina i plakala, pokušavala je da dođe do njega, jedva su je policajaci zadržali – priča očevidac za “Kurir” i dodaje da je žena koja je bila u automobilu imala samo posjekotine od stakla i da je “mrmljala nešto na stranom jeziku“.

Podsjećamo, u ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu juče oko podneva dogodila se eksplozija u kojoj je uništen džip BMW X5. Automobil je odletio u vazduh dok je bio u pokretu.

U eksploziji za koju se vjeruje da je daljinski detonirana, pored Stojanovića povređena je i državljanka Kolumbije.

