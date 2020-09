Hrvatski naučnik pojašnjava: Kad bi koronavirus mogao nestati

Đikić je rekao da smo o koronavirusu puno naučili – znamo puno više o dijagnostici, novim terapijama, i pacijente se može puno bolje medicinski obraditi i spriječiti smrtnost.

“Virus se nije značajno genetski promijenio. Ovaj virus mutira od dvije do četiri mutacije u svom genomu u toku mjesec dana, to je otprilike 40 mutacija do danas. Sve one su funkcionalno neutralne, što znači da virus nisu ni pogoršale ni poboljšale, tako da je virus ostao isti, a ono što je važno jest da se slika bolesti mijenja”, rekao je Đikić.

“Naučni podaci su bili vrlo jasni. Nepotrebna je ta diskusija, koja je bila puštena dijelom iz političkih razloga, da je virus oslabio tijekom ljeta pa se možemo sada više opustiti. Mislim da je to bila kriva poruka. Poruka je trebala uvijek biti – virus je oko nas, virus je opasan, ali pravilnim ponašanjem, određenim mjerama gdje održavamo distancu, održavamo higijenu i ne dopuštamo tom virusu da se širi u našoj populaciji, možemo spriječiti njegovo širenje”, napomenuo je Đikić, prenosi “Radiosarajevo“.

Treba se fokusirati na jesen i naučiti iz ljeta, smatra.

“Mislim da je najvažnija poruka da ne smijemo ignorirati ovaj virus”, poručio je.

Što se tiče nadolazeće školske godine, Đikić je rekao da djeca trebaju školovanje, normalno odrastanje i socijalni kontakt te da je obaveza odraslih, pogotovo sistema, da se djeci osigura sigurno školovanje.

Đikić je također istaknuo da vjeruje kako je preporuka svih stručnjaka, pogotovo Svjetske zdravstvene organizacije, da treba ove godine povećati broj cijepljenja protiv gripe.

“Moja je preporuka u ovoj situaciji da se razmatra i cijepljenje djece u Hrvatskoj, upravo zbog ove situacije s COVID-om”, poručio je.

Đikić je rekao da do početka sljedeće godine nećemo moći dobiti konkretne podatke imamo li kvalitetnu, neštetnu i djelotvornu cjepivo protiv koronavirusa. Dotad trebamo biti strpljivi, rekao je Đikić, dodavši da je vakcina najbolji način borbe protiv ovog virusa, ali da poruka ne smije biti – kad dobijemo vakcinu, virus nestaje. Također je istaknuo da će, čak i da dobijemo vakcinu početkom iduće godine biti potrebno do kraja sljedeće godine da virus nestane.

