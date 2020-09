Krivokapić: Abazović, Bečić i ja imamo isti stav – ne damo bilo čije svetinje, to je naša obaveza

Lider Koalicije “Za budućnost Crne Gore”, Zdravko Krivokapić kazao da ovo što se dešava u Crnoj Gori nakon izbora nije slučajno i da to ne radi oopzicija kojoj ne odgovara ni jedan incident.

„To je spinovanje koje se dešava od odlazećeg režima sa metodama koje su dobro poznate svim građanima Crne Gore. Oni žele još jednom da strah i mržnja prevlada. Jasno je što se to radi. Ako samo pogledate dešavanja u Pljevljima, Rožaju, Bijelom Polju da li može neko normalan da kaže da je to slučajno. Jeste pojedinačno ali nije slučajno. Zašto policija ne nađe prestupnike. Obaveza policije po ustavu i Zakonu da obezbijedi mir u Cijeloj Crnoj Gori. Ako se to ne radi danas kada će se raditi. Zašto policija koja sve zna a imaju i kamere, dopušta da niko ne bude procesuiran i prepoznat. Uprava policije ako želi da odradi ovaj posao na zadovoljstvo svih građana nezavisno ko je vinovnik. Nije bitno ko je, već šta je uradio i tu moramo da pravimo tu razliku. Ja znam da u Centru Bezbjednosti u Pljevljima i u drugim mjestima Crne Gore postoje ljudi koji su obučeni za to i valjda ne mislite da ja treba da im kažem šta treba da rade. Oni neće da odrade svoj posao jer ako bi ga radili časno i pošteno pokazalo bi se ko stoji iza toga“, rekao je Krivokapić koji je danas posjetio Pljevlja, pišu “Vijesti“.

Kazao je da njega ne interesuju izvršioci ovih nečasnih djela već ko je to uradio.

„Mene interesuje ko je to naredio. To u Crnoj Gori mora da zaživi. Koje dao naređenje za ovo što se dešava. Ovdje u Pljevljima je to nekako isključivo vezano zbog nesretnih događanja devedesetih godina. Taj režimski potencijal koristi iste ljude i tada i sada. Zašto baš Pljevlja. Zato što oni žele da stvore sliku a pogotovo u međunarodnoj javnosti. Kako pišu novine u Hrvatskoj i Sarajevu koje štite režim Mila Đukanovića, buukvalno pišu samo što nije rat izbio u Crnoj Gori što nije tačno. Mi želimo mir spokojstvo. Mi svim građanima jednako želimo dobro bez obzira koje su vjere, nacionalsnosti, kakva mišljenja i slobodu žele. Ono što je najvažnije u ovom trenutku poslati jasnu poruku da Uprava policije direktor policije da svi načelnici Centara bezbjjednosti moraju da rade svoj posao. Ne mogu oni da se distanciraju od toga da ne znaju šta se dešava u ovm situacijama. Sve poruke mržnje ne može niko da iskaže osim onaj koji je mrzovoljac i jedini mu je orjentir u životu da pokrene nešto što nikome ne treba“, rekao je Krivokapić.

Poručio je međunarodnoj zajednici da su režimski orjentisani prozapadno.

„Najvažniji trenutak u CG je možda današnji dan jer je to prelomni jer sluša međunarodna javnost. Mi im poručujemo da smo prorežimski orjentisani ka Zapadu. Naravno pokrenućemo sve prijateljske veze. Mi ne treba da se zavađamo sa bilo kim, ali su nam najbliže komšije koje imamo u okruženju i mi šaljemo poruku mira. Mi nismo ti koji želimo da pravimo zavadu među braćom. Ovdje komšinski, rođački i prijateljski odnosi su bili primjer kako treba da se ponašamo. Ovi odnosi mogu biti i bolji nego u Titovo vrijeme ali režimu to ne odgovara. On definiše sve na bazi podjela i zavada koje po tradicionalnom iskazu Zavadi pa vladaj je najbolji način vladavine. Da se dobro upravlja Pljevlja ne bi bila osiromašeni grad, pa onda se dešava ono što nazivamo ekonomskom diskriminacijom koja je ovdje jače od bilo kog drugog oblika diskriminacije. To je razlog zašto naša braća i prijatelji najčeše odlaze iz Pljevalja. Ne zbog toga što ih neko prisiljava i pokuša protjerati sa ovih prostora. Svaka poruka selite se dolazi od režima. Ako to nije nekome jasno pročitajte izjavu premijera i predsjednika Crne Gore u predizbornoj kampanji. Kako može ta poruka da bude drugačija“, rekao je Krivokapić.

Kazao je da je se prevaranti ne mogu da koriste drugim sredstvima.

„To je evidentno da pokušavaju da promjene volju građana. Evo ja im sada poručujem iz Pljevalja odakle sam krenuo u oslobođenje Crne Gore očuvaćemo tu slobodu pod cijenu svojih života. Neka shvate kako god hoće braniću bez pištolja i bez metka ono što smo osvojili na izborima. Onaj koji je danas pokušao da prikrije kontrolne listiće da bi se kontrolni listići razlikovali od broja koji je u kutiji govori o jednoj činjenici da taj radi po nečijem nalogu. Mene ne interesuje ko je to napravio nego onaj koji je to naredio. To je još jedan pokušaj da se za kratko vrijeme promijeni izborna volja građana Oni nisu očekivali da će građani stati tako zdušno braneći ovaj narod i ovu slobodu. Takva izlaznost je rezultat odlučnosti naroda koji je pokazao kakav treba da bude. Mi imamo parolu koja je jasna Ne damo svetinje. Mi nismo rekli u tom trenutku ne damo pravoslavne svetinje nego sve svetinje su nama svetinje i to moraju da znaju naša braća islamske vjeroispovjesti da ćemo jednako braniti njihove džamije kao naše crkve. To je ono što moramo danas svi da imamo. Mslio sam da poslije jučerašnjeg gostovanja Dritana Abazovića da je sve smireno. Mi imamo kao opozicija jasan stav i Abazović koji je jedan rijedak političar i Aleksa Bečić koji je svojom mladošću i dosadašnjim načinom pokazao da može da bude lider i evo moja malenkost. Isti stav. Nećemo dati svetinje bilo čije jer je to naša obaveza koju smo jasno iskazali“, rekao je Krivokapić.

Poslao je poruku Bošnjačkoj stranci da su spremni na sve oblike saradnje.

„Mislim da im je bolje ići sa onima koji misle dobro čitavoj Crnoj Gori nego sa lopovima. Lopovi mogu da ostanu samo lopovi. Onaj ko je sa lopovom treba da se preispita šta i kako je. Mislim da Bošnjaci to prepoznaju i da će znati da cijene. Ovo je još jedan poziv Bošnjačkoj stranci da smo spremni za sve oblike saradnje.

