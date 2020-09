Samir ef. Kadribašić: “Daj Bože da ovo u Pljevljima završi na dobro, otišlo je predaleko”

Također, na objektu koji je u vlasništvu Bošnjaka na drugom kraju grada ispisali su sramne grafite “Selite se Turci”.

Glavni imam Medžlisa u Pljevljima Samir ef. Kadribašić kazao je u razgovoru za “Faktor” da se napad dogodio tokom protekle noći, te da je policija obavila uviđaj. Prostorije Islamske zajednice i džamija nalaze se u centru grada, ali niko niti je šta čuo niti vidio noćas.

– Jutros kad sam naišao vidio sam policiju i da su razbijena vrata. Daj Bože da završi na dobro, jer ovo je otišlo mnogo daleko. U zadnjih nekoliko godina nije bilo nikakvih incidenata, bile su litije, prolazili pored džamije, ma niko nije ni pogledao. Zato ovo sada što se događa ne razumijem – kaže ef. Kadribašić.

Načelniku policije u Pljevljima rekao je da će ga direktno smatrati odgovornim ako ne nađu počinioce.

– Malo je bio bezobrazan, rekao je da su društvene mreže krive za to, ali ovo što se dešava to je zbog njihovog nemara – navodi on.

U Pljevljima živi oko 4.000 Bošnjaka, i sagovornik kaže da nikome od njih više nije svjedno poslije ovoga noćas.

– Imao sam od jutros 130 telefonskih poziva. Ljudi su uznemireni, isprepadani, ne znaju šta im je činiti. Iskreno se nadam da će naći one koji su ovo uradili. Nažalost, sve ovo neodoljivo me podsjeća na 90-te godine, ali sve nekako hoću da vjerujem da je ovo trenutno ludilo i da će morati da stane – kaže ef. Kadribašić.

Jučer ga je posjetio predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.

– Razgovarali smo i pokušali da spustimo tenzije, ali nažalost, izgleda da nismo uspjeli. Kontaktirali smo jutros, ali mislim da je on pogubljen, da ni sam ne zna šta da radi. Zvali su me i svi lokalni političari, i rektor Bogoslovije Gojko Perović, Aleksa Bečić, pa aktivista partije demokrata koji je ponudio da donira nova blinda vrata. Vjerujte, svi su pogubljeni kao i mi – pojašnjava sagovornik.

