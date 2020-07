Totalni potop u Zagrebu, grad paraliziran. Auti pod vodom, tramvaji ne voze

Kako nam javljaju čitatelji, počela je padati obilna kiša, puše jak vjetar, a nebo paraju munje. Prekinut je tramvajski promet Ilicom, zatim od Radničke prema Žitnjaku te od Držićeve, Ulicom grada Vukovara do Savske ceste, priopćili su iz Zagrebačkog holdinga. Mnogi dijelovi grada su potopljeni, a automobili su zaglavili u vodi pod podvožnjacima.

Iz Zagrebačkog Holdinga mole sve da izbjegavaju vožnju, posebice podvožnjacima, do povlačenja vode s kolnika.

Vatrogasci javljaju da su primili na tisuće poziva građana.

Ilica je bila potpuno potopljena. Na raskrižju Branimirove i Strojarske izletjeli su šahtovi i poplavili podvožnjak. Policija je došla za nekoliko minuta. Pod vodom su se našli i neki podrumi i garaže. Poplavio je i podvožnjak na Jankomiru,piše Index

Autobusne linije u dolasku na Autobusni kolodvor Zagreb kasne oko 30 minuta.”Zbog nevremena koje je zahvatilo Zagreb Javna vatrogasna postrojba je već odradila preko 80 intervencija. Osim Javne vatrogasne postrojbe na terenu su i dobrovoljna vatrogasna društva, dežurne ekipe Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, dežurne komunalne službe i PU zagrebačka. Većina intervencija su tehničke intervencije ispumpavanja vode s prometnica i iz podruma. Molimo građane za strpljenje”, priopćili su iz Ureda za hitne situacije.

Za područje Zagreba i Karlovca crveni alarm

Za područje Zagreba i Karlovca za večeras i tijekom noći na snazi je crveni alarm zbog obilne kiše i bujičnih poplava.

Sutra česta kiša pa razvedravanje

U drugom dijelu noći te veći dio subote u Slavoniji, Baranji i Srijemu kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom, mjestimice izraženijih i obilnih, a prema subotnjoj večeri slabljenje i prestanak oborina. Uz povremeno umjeren do jak sjeverni vjetar najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 24°C.

U središnjoj Hrvatskoj u noći i prijepodne također će biti izraženih pljuskova i grmljavine, mjestimice obilne kiše, pa su moguće i bujične poplave. Poslijepodne postupan prestanak oborina i djelomično razvedravanje uz temperaturu između 21 i 25°C.

Izraženih pljuskova i grmljavine u noći će biti i na sjevernom Jadranu i u gorju, a u subotu prijepodne će se djelomice razvedriti, najprije na Jadranu. Zapuhat će umjerena, podno Velebita na udare jaka do olujna bura, prema otvorenom sjeverozapadni vjetar, uz umjereno valovito, ponegdje i valovito more. U gorju razmjerno svježe uz temperaturu između 19 i 23°C, a na Jadranu od 26 do 28°C.

U Dalmaciji uz promjenljivu naoblaku također postoji mogućnost za pljuskove i grmljavinu, lokalno i izraženije, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, na sjevernom dijelu i bura. Bit će vrlo toplo.

Na jugu Hrvatske mjestimični pljuskovi mogući su uglavnom u prvom dijelu dana. Uz slab do umjeren, prema otvorenom moru ponegdje i jak, sjeverozapadni vjetar poslijepodnevna temperatura bit će između 27 i 30°C.”

Od nedjelje većinom suho, sunčano i toplije…

“Sljedećih dana na kopnu većinom suho, sunčano i toplije, od ponedjeljka i vruće. Oblačnije će još biti na istoku u nedjelju, uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Ujutro ponegdje može biti kratkotrajne magle.

I na Jadranu će sljedećih dana prevladavati pravi ljetni ugođaj uz pretežno sunčano i vruće vrijeme te uglavnom slab do umjeren maestral, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

