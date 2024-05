Schmidt u UN-u o događaju iz Kalinovika: Odavali su počast ispred spomenika Ratku Mladiću, to je neprihvatljivo!

Kako se navodi, dvojica pripadnik MO BiH zajedno sa još nekolicinom pripadnika OSBiH jučer su odavali počast srpskim borcima poginulim u ratu i to ispred spomenika u Kalinoviku koji simbolizira kapu Ratka Mladića, presuđenog za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.

“Jučer se desio slučaj da su neki od najviših zvaničnika MO, zamjenika komandata i drugih iz vrha koji dolaze iz Republike Srpke su doveli do skandala jer su doveli do incidenta, tako smo čuli, ispred spomenika Ratku Mladiću. To je rodno mjesto Ratka Mladića, vide se fotografije i to su bile osobe u uniformi. Ja to moram provjeriti, ako se to desilo onda je to teško kršenje krivičnog zakona BiH i ne smije se prihvatiti jer na taj način glorifikuju ratne zločince, to je neprihvatljivo“, naveo je Schmidt.

“Negiranje genocida u Srebrenici i glorifikacija ratnih zločinaca je neprihvatljivo. Određene političke strukture se ne mogu pomiriti sa prošlošću“, dodao je visoki predstavnik.

“Moramo podučavati djecu da više nikada nema rata, i dalje se mora puno toga uraditi”, kazao je pri samom kraju izvještaja visoki predstavnik u BiH.

Inače, period izvještavanja od 16. oktobra do 15. aprila obilježen je napretkom Bosne i Hercegovine (BiH) ka integraciji u Europsku uniju (EU), ali i nezapamćenim napadima na Opći okvirni sporazum za mir, naveo je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, prneosi N1.

