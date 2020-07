Ljetujte u Baru: Turistima iz BiH posebne povoljnosti

Međutim, putovanja ove godine iziskuju oprez, kako turista, tako i domaćina, a svi jedva čekamo da ponovo zagrlimo rodbinu, stare prijatelje i more. Pred nama je i dalje doBAR dio ljeta!

Upravo tako glasi slogan Turističke organizacije Bara i podsjeća nas da je ljetovanje ipak moguće. Kampanja podrazumijeva atraktivnu ponudu barskih hotela, privatnog smještaja i turističkih agencija na jednom mjestu. Ali to nije sve. Određeni hoteli ponudiće vam i gratis noć ukoliko rezervišete pet ili više noćenja. Sve što treba da uradite je da posjetite sajt Turističke organizacije Bara (https://ljetoubaru.visitbar.org/) i odaberete nešto po svom ukusu.

Procedura nije komplikovana

Državljani Bosne i Hercegovine u Crnu Goru mogu ući uz negativan PCR, ELISA ili ECLIA test na COVID-19. Na graničnim prelazima Zupci – Sitnica na putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje i Klobuk – Ilino brdo, koji su jedini u funkciji, sanitarni inspektor će vam tražiti rezultat testa i dati da ispunite formular, a preporučujemo da sa sobom ponesete i kopiju testa.

Sama procedura nije komplikovana, a cijena testa se kreće od 40 do 50 km. Laboratorije koje za sada vrše testiranje na COVID-19 su: “Aqualab” i “HercLab” u Trebinju, “Eurofarm centar”, “CentralMed” i Kantonalna bolnica u Goraždu, kao i “Vele-lab” u Mostaru.

A zašto je Bar idealna destinacija ovog ljeta?

Ovaj nenametljivi grad oduševljava već na prvi pogled. Zapljuskuju ga talasi dvije obale – morske i jezerske i to nije jedini razlog zbog kojeg treba da ga posjetite.

Da li ste znali da je Stari grad Bar jedno od većih arheoloških nalazišta na Balkanu? Kada prošetate ovim muzejom na otvorenom, shvatićete zašto su ga Mletačka republika i Otomansko carstvo toliko željeli za sebe. Osjetićete uticaj obje kulture i otkriti djelić zanimljive istorije.

Tu je i najstarije drvo Evrope – maslina koja daje plodove već 2245 godina! Osim na Mirovici, maslinjake možete vidjeti širom barske rivijere. Pored maslinjaka možete prošetati i predivnim kestenovim šumama koje se nalaze u Ostrosu.

Da, Bar je grad maslina, ali i grad – kanjona! Neočekivano, zar ne?

Ljubitelji adrenalinskih aktivnosti neće se dosađivati. Veličanstveni vijenci Rumije kriju pravu poslasticu – kanjon Međureč, a tu su još četiri remek djela prirode – kanjoni Bunar, Vruća rijeka, Nikezića potok i Perin potok.

Uređene planinske staze vode vas i na uzbudljivu gastro turu „Vinski put“ kroz rustična ribarska sela na obali Skadarskog jezera čije se stanovništvo tradicionalno bavi proizvodnjom čuvenog crmničkog vina. Tu se nalazi i najljepša pješčana plaža o kojoj je pisao i Lonely Planet – Murići.

Svi žudimo za morem, a 46 km duga barska rivijera krije neke od najljepših pješčanih plaža Jadrana. Osim velikih (i čuvenih) kao što su Sutomorska, Šušanj, Gradska, Veliki pijesak i Utjeha, tu su i skrivene plaže, poput Maljevika, Crvene, Kadica ili Hladne uvale. Najljepša plaža u Baru, ali i u Crnoj Gori je Kraljičina do koje se dolazi brodićem iz Čanja.

Nakon plaže, popijte čašu vina na terasi koja gleda ka moru – čeka vas pravi mali spektakl. Poznato je da su zalasci Sunca najljepši u Baru. Eksplozija boja na nebu iznad otvorenog mora zna da traje satima, a barsko šetalište svako veče izgleda drugačije.

Osim šetališta kojeg krasi mnoštvo palmi i oleandera, kao i bajkoviti Dvorac Kralja Nikole, upoznaćete jedan veoma lijep, moderan i uredan grad. Bar, kao najveći primorski grad ujedno je i saobraćajno čvorište, što ga čini idealnom bazom za obilazak Crne Gore.

Doživite doBAR dio ljeta, doBAR dio mora i doBAR dio odmora. Čekamo vas!