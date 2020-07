Mirna Zidarić opisala je svoje iskustvo s COVID-19 i s čim se susreće nakon svega

“Dok još nisam znala za njihove nalaze, uoči finala osjetila sam slabost u nogama. Stojim u društvu, ali pogledom tražim kamo bih sjela. Bio je to prvi znak da nisam ona prava. Uzburkalo se sve oko otkazanog finala, odradila sam posao i s mužem krenula kući. Već u autu osjetila sam kako mi raste temperatura, ali to sam pripisala stresu izazvanom iznenadnim razvojem događaja, iscrpljenosti nakon višemjesečnog boravka u kući, no ipak je to bilo nešto posve drugo. Tijekom noći počela je snažna glavobolja (a mene glava nikada ne boli), skidala sam temperaturu, vrtjela se po postelji i u nekom bunilu svanuo je novi dan uz nadu da je to samo prolazna slabost”, opisala je Mirna za “HRT“.

“Kada sam ujutro osjetila iste simptome, a da pritom nisam imala snage sjediti, već sam hvatala najudobniji horizontalni položaj, stigla je vijest da je Borna Ćorić pozitivan. Sjetila sam se srdačnog pozdrava i desetominutnog intervjua koji smo snimili dva dana prije i nisam mnogo dvojila, sve je slutilo na prijenos virusa. Test nije nimalo ugodno iskustvo, no kada se tako loše osjećate, to je samo jedan u nizu koraka koje morate napraviti. Kada je pozitivan nalaz stigao, nije bilo mnogo iznenađenja, nego je slijedila strepnja… Što sad? Mjesecima slušamo o tome, broje se oni zaraženi, oni na respiratoru, oni koji se nisu izvukli, a ti uza svu slabost moraš biti mentalno jak da tomu pristupiš kao još jednom savladivom izazovu”, napisala je i dodala da su savjeti liječnika jedini koje treba slušati.

“Među ostalim – iako ti nije ni do čega, ustani iz kreveta, duboko diši, ventiliraj pluća kao na tjelesnom odgoju u osnovnoj školi, ruke u zrak, duboki udah, zadrži malo dah, izdah – ruke dolje… Nekoliko puta dnevno jer, kaže ona, ako ležiš, pluća slabije rade i moguće su komplikacije. Nisam imala snage, ali prisilila sam se jer nikako nisam željela ponoviti iskustvo upale pluća, koje sam proživjela prije dvije godine i ta mi je misao bila nit vodilja. Je li to zaista bilo presudno, teško je reći, ali moj je dojam da je u mom slučaju taj savjet doktorice bio krucijalan”, kaže.

Opisala je i da joj je iz dana u dan bilo bolje te da je deseti dan od pozitivnog nalaza “bila ona stara”.

“Valja napomenuti i gubitak osjeta mirisa i okusa, suha usta i iznimnu potrebu za tekućinom. Pijte vode ili čaj u enormnim količinama jer uz mnogo mokrenja koje slijedi izbacujete toksine”, naglasila je te napomenula da su psihički simptomi “možda i izazovniji” od fizičkih. “Strepite za svoje bliže i dalje kontakte, a ne možete vratiti vrijeme”, priznaje.

Nakon 18 dana ona je dobila potvrdu da je negativna na koronavirus te je otkrila s čime se sad susreće nakon što je preboljela COVID-19.

“Budite spremni da će vas ljudi u širokom luku izbjegavati, naglo mijenjati smjer kretanja iako ste skriveni iza maske, a vi ćete bez obzira na to biti sretni jer je sve prošlo relativno glatko u odnosu na vijesti koje pristižu sa svih strana svijeta. Jesam li iznimka ili pravilo, tek ćemo vidjeti, no svakako ću donirati krvnu plazmu u svrhu pronalaska lijeka kako bi u š̌to kraćem roku ova psihoza prerasla u suživot s koronavirusom u moru drugih i brojnih izazova modernog življenja”, zaključila je Mirna.

I na Instagramu se osvrnula na ponašanje ljudi prema njoj nakon što je preboljela covid-19.

“Da vam ne bi bilo neugodno jer bježite od mene kada me sretnete ili iznenada mijenjate smjer kretanja – ja sam pobjegla od vas…”, napisala je uz fotografiju s mora.

Facebook komentari