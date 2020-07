Vučić komentarisao izjavu mladića koji je rekao da mu je otac umro od korone: “Jeziva laž”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas naciji rekavši da smo sinoć bili svjedoci najbrutalnijeg nasilja u posljednjih nekoliko godina.

Ustvrdio je da je protest je bio nezakonit, te da je pet policijskih automobila zapaljeno, i da su 43 policajca povrijeđena.

– Sinoć u Beogradu smo bili svjedoci najbrutalnijeg nasilja posljednjih godina, ali i političkog. Srbija je poštovala slobodu okupljanja, drugačijeg mišljenja, nikada to ugrozila pravo svojim građanima. Iako su sinoć neki pokušali to da pravdaju pričom o korona virusu, bili su svjedoci agresivnog protesta, koji je protivzakonit, neprijavljen policiji, dogodilo se to da su lica desničarske orijentacije. Policija je trpila nevjerovatne pritiske i odgovorila tek kada su oštećena vrata Narodne skupštine”, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Skup je bio organizovan, jasan je upliv ne samo kriminalnog već i inostranog faktora, tvrdi predsjednik Srbije.

Komentarisao je i slučaj mladića koji je prišao kameri i kazao kako mu je otac preminuo od korona virusa zbog nedostatka respiratora.

“Suzavac, bojeva municija, pendreci, sve protiv goloruke omladine. Ćale, ovo je zbog tebe, koji si umro a nije bilo respiratora, ćale, mnogo te volim. I za mog sina koji se rodio. Ovo je za tebe ćale! Znam da bi bio ponosan na mene”, ispričao je mladić u dahu novinarki “N1“.

Međutim, Vučić tvrdi da se radi o notornoj laži i osobi kriminalne prošlosti.

“Kao heroja su predstavili čovjeka kojem je otac preminuo od korone i koji je rekao da je to zato što nije bilo respiratora. Riječ je o notornoj laži, takvoj laži da je to jezivo. Ljekari su koristili sve metode i radili sve što je trebalo, i borili se. U bolnicama postoje respiratori, nikad nije zafalio nijedan. Riječ je, naravno, o licu vrlo loše prošlosti i osuđivanom za prekršaje, krivična djela i mnoge druge stvari”,

