Novi trend na hrvatskom moru: Umjesto obale, gosti radije odlaze u zaleđe

Neka područja, do sada izvan žarišta turističke “javnosti”, ovoga ljeta mogla bi doživjeti pravu revoluciju, što pokazuje i primjer Ravnih kotara u zaleđu Zadra, piše Slobodna Dalmacija.

– Juli i august su skoro kod svih popunjeni, septembar se još oprezno puni, ali mogu slobodno reći da je situacija, kad se uzme prosjek, puno bolja nego u priobalnom dijelu, pogotovo u hotelima i apartmanskim naseljima, gdje postoji tzv. masovni smještaj, kaže Vanja Čvrljak, direktor Turističke zajednice Ravnih kotara, koja obuhvaća praktično čitavo zadarsko zaleđe.

Posebnosti ruralnog smještaja u periodu postkorone dolaze do izražaja: intima boravka, udaljenost od velikih gužvi i prometa, sve što takav turizam čini upravo idealnim sad je adut više u epidemiološkim uvjetima.

Spletom nesretnih okolnosti Ravni kotari dolaze do bržeg brendiranja nego što je to bilo do sada.

– Kako se to kaže, dok nekom ne smrkne, drugome ne svane. Sad smo mi postali hit, nakon što smo se dugo godina mučili postati “vidljivi” u turističkom smislu, u konkurenciji priobalnih turističkih kapaciteta. Na našem prostoru, a radi se zapravo o ruralnom području čitave Zadarske županije, postoji 300 objekata, srednje, veće i tek nekoliko niže kvalitete. Riječ je o objektima koji raspolažu kompletnim luksuzom za jedan pravi, istinski odmor. Ne čudi potražnja za takvim oblikom smještaja, jer smo i sami svjedoci da se u kaosu koji se zadnjih godina događa na obali više nemoguće istinski odmoriti. A s obzirom na potrebu socijalne distance gostiju, te su ruralne kuće još traženije nego prije – ističe Čvrljak.

Gosti koji bukiraju takav smještaj su prije svega europski turisti, srednje i više platežne moći. Uglavnom je to srednja, sjeverna i zapadna Europa, pa čak i iz istočne Europe.

– Uglavnom je to drugačiji tip gostiju u odnosu na one na koje smo navikli zadnjih nekoliko godina na našim obalnim destinacijama. Posebno je zanimljiva činjenica da je većina tih gostiju zaljubljena u Hrvatsku i već dugi niz godina dolazi kod nas, objašnjava Čvrljak tajnu iznenadnog uspjeha ruralnog područja.

Na internetskim buking platformama, cijene za kuće kreću od 1.000 do 2.500 eura za sedam dana najma, što ovisi o smještajnom kapacitetu, ali prosjek je da dvije porodice mogu boraviti u takvoj kući. Kad se podijeli iznos po osobi, on je često jeftiniji nego u obalnim kapacitetima, navodi Slobodna Dalmacija.

