Zabrinjavajuće najave: Moguć je drugi pa i treći val koronavirusa

Komentirajući to što se u Kini i Južnoj Koreji javljaju novi slučajevi, on je rekao da to vjerovatno znači da je u tim zemljama krenuo drugi val koronavirusa.

Ono što su dosadašnja saznanja u vezi sa epidemijom, i ono što su saznanja o ranijim pandemijama, ide u prilog toga da će se dogoditi drugi, vjerovatno i treći val korona virusa, odnosno da će virus ući u endemsku cirkulaciju s ljudima, što se dešava sa drugim respiratornim patogenima, poput virusa gripa – rekao je Kujović u Jutarnjem programu RTCG.

Koliko će ljudi oboljeti u svakom narednom talasu, kako je pojasnio, zavisi od nas.

U uvjetima kad nemamo vakcinu, kad nemamo lijek, pridržavanje mjera, poput maske, higijene ruku i fizičke distance, jeste nešto što nas jedino brani od masovnog oboljevanja i jačeg drugog vala – rekao je Kujović.

Govoreći o tome koliko smo danas spremniji za drugi val, Kujović je rekao da smo sada bogatiji iskustvom za epidemiju, a značajno smo i opremljeniji.

Imamo značajno više respiratora nego na početku epidemije, imamo ozbiljnu državnu rezervu opreme za privremene bolnice, zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava koja će poslužiti u eventualno novom valu – istakao je Kujović.

