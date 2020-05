Otvaraju se granice Hrvatske, ali uz posebne uvjete

Ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović izvijestio je o dvije nove odluke Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

Jedna odluka koja se danas uvodi je nužna epidemiološka mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na Braču 14 dana.

Druga se odnosi na izmjenu odluke o privremnoj zabrani prelaska prekograničnih prijelaza Republike Hrvatske kojom se omogućuje, uz pridržavanje uputa HZJZ-a, kad postoje poslovni razlozi i privredni interes, ulazak stranim državljanima. Prelazak preko granice omogućuje se i stranim državljanima koji putuju zbog neodgodivih ličnih razloga, prenosi “N1“.

Pojašnjavajući odluku o popuštanju mjera na granicama Božinović je rekao:

“EU je donijela preporuku svim državama članicama u smislu produženja zabrane da se na teritorij EU ne dolazi iz trećih zemlaja do 15. lipnja. Ova odluka se odnosi na države članice EU. Preporuke HZJZ-a su na tragu da će svaki prelazak, svaka osoba koja iz tih zemalja dolazi, dobiti jasne upute kako se ponašati s obzirom na epidemiju, ali to neće značiti obveznu mjeru samoizolacije jer to onda nije realno, nekoga pustiti na gospodarski satanak ili turiste sutra i onda ih automatski onemogućiti da napuštaju hotel ili bilo koji drugi smještaj.

Ovo je jedna liberlizacija ulaska u Republiku Hrvatsku, ali smatramo da uz suradnju i granične policije i drugih inspekcija s epidemiološkom službom, da ćemo biti u stanju situaciju pratiti, kontrolirati i na vrijeme reagirati.

Mogući su posebni bilateralni razgovori s pojedinim državama kad govorimo o turizmu, a osim toga imaju relativno povoljnu epidemiološku situaciju pa nam to olakšava dogovore.

Što se tiče hrvatskih državljana koji imaju prebivalište u Hrvatskoj ili drugoj zemlji, oni će iz poslovnih ili nužnih razloga osobne prirode moći ući u Republliku Hrvatsku i pridržavati se preporuka koje će dobiti u pismenoj formi. Službe će voditi računa o tome da se ponašaju sukladno uputama.”

