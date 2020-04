Vučić najavio ublažavanje mjera u Srbiji: Od utorka se otvaraju radnje, u maju kafići

On je precizirao da će stariji građani od utorka, kada se završava do sada najduža zabrana kretanja u Srbiji, moći da u periodu od 18 časova do jedan sat posle ponoći izaberu svojih pola sata za šetnju.

Vučić je kazao i da će policijski čas ubuduće počinjati u 18 časova, a ne u 17 sati kako je bilo do sada.

Takođe, predsednik Srbije je najavio i da će od utorka moći da se otvore zanatske radnje, a kasnije i frizerski i kozmetički saloni i teretane.

Između 4. i 11. maja biće otvoreni i hoteli, banje, tržni centri, međugradski saobraćaj, aerodromski saobraćaj, kao i restorani i kafići, dodao je.

“To je sve ukoliko sve bude išlo kao što je išlo danas”, kazao je on za televiziju Pink.

Predsednik Srbije pozvao je i građevinare da od utorka krenu “punom parom na posao”.

Upitan o tome da li slabi koronavirus u zemlji, Vučić je kazao da se Vojvodina “umiruje”, da je Beograd “sve bolji”, Niš se takođe “umiruje”, ali u okolini NIša ima problema.

Prema podacima od 15 časova danas, u Srbiji je do sada od posledica koronavirusa preminulo 117 osoba, a registrovano je 5.994 obolelih. Do sada je izlečeno 637 osoba.

