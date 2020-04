Doktor koji je prebolio COVID-19: Mislio sam da sam ozdravio pa je opet krenulo

”On je bio tada u inkubacijskoj fazi, nije imao nikakvih simptoma niti je uopće znao da je bio u kontaktu sa zaraženim”, rekao je Vidović.

Šest dana poslije, za vrijeme dežurstva, javili su mu se prvi simptomi, a nalaz je ubrzo bio pozitivan.

”Ja sam prvo bio kod kuće 14 dana. Od toga prvih pet dana sam imao samo temperaturu, onda je počeo kašalj i to je trajalo nekih 10 dana sve skupa, onda sam mislio sljedeća tri dana da sam zdrav, nisam imao nikakve simptome i onda je krenuo taj drugi, to je karakteristično za tu bolest, bifazičan tijek, drugi šub bolesti, kada sam ponovno dobio temperaturu, ponovno počeo kašljati i ponovno dobio bolove u desnom dijelu prsišta. I onda sam se javio na pregled u Zaraznu i oni su me hospitalizirali i tamo sam bio tjedan dana”, ispričao je Vidović za RTL.

Riječ je o ozbiljnoj bolesti, kaže, i savjetuje oprez. Na početku zaraze izgubio je i osjete mirisa i okusa. Više desetaka osoba s kojima je bio u kontaktu moralo je u samoizolaciju, no do danas se niko nije zarazio.

”Što se reakcija kolega tiče i uopće okoline, ja sam jako sretan, javio mi se užasno velik broj ljudi, što obitelji, što rodbine, što kolega poznanika, ljudi s kojima se nisam čuo dugi niz godina, tako da je bilo najpozitivnije moguće”, rekao je za “RTL“.

