Deset godina robije za manijaka: Silovao teško bolesnu komšinicu, žena ubrzo potom umrla

Nesretnu ženu koja je bolovala od karcinoma materice, Jovanović je prvo zvjerski pretukao, a zatim silovao 5. januara prošle godine, kada je sačekao da ostane sama u njenoj kući. Samo nekoliko mjeseci poslije ovog gnusnog djela, Milanka je umrla, kaže jedna od njenih rođaka.

Ni poslije godinu dana gnijev i prezir ne prestaju kod mještana Starih Banovaca, koji više ni sami ne znaju kakve bi pogrdne riječi upotrijebili za Aleksandra, koji je već bio osuđivan. Ovo krivično djelo počinio je nedugo po izlasku iz zatvora, piše “Telegraf“.

Kritične večeri, samo nekoliko minuta pošto je Milanka ispratila komšinicu, Aleksandar je sa kapuljačom i kačketom na glavi upao u njenu kuću.

– Žena nije stigla ni da progovori, a on je počeo zvjerski da je udara po glavi, a zatim da joj glavu lupa o zid. Nije se zaustavio, već je silovao, bez milosti, iako ga je molila da je ne povrijedi, jer boluje od karcinoma materice – navodi izvor iz istrage, dodajući da je nesretnu ženu bilo sramota da ga odmah prijavi policiji, već je to učinila poslije tri dana i to na nagovor komšija, kojima se povjerila šta joj se desilo.

U razgovoru sa žrtvom, tokom istrage, ona je negirala da je imala bilo kakav sukob sa Jovanovićem, te da se i ona pitala zašto joj je to uradio.

Za Milanku mještani Starih Banovaca imali su samo riječi hvale. Iako je bila teško bolesna, nije se predavala, već je radila koliko je mogla.

– Suprug joj je umro prije nekoliko godina i od tada je živjela sama. Radila je po kućama u porodicama, kojima je bila potrebna pomoć u peglanju, kuhanju, spremanju, jer joj je bio potreban svaki dinar – rekla je jedna od komšinica nesretne žene.

Facebook komentari