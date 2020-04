U Srbiji hapse novinare, Lalić poručila: “Odričem se sva tri obroka u pritvoru”

Kovačević je za “Nova.rs” kazao da saslušanja nije bilo, već da joj je samo uručeno rješenje.

“Ja sam bio tokom pretresa, policija se korektno ponašala. Izvršili su pretres njenog stana i zadržali laptop i dva mobilna telefona – službeni i privatni. Potom su je doveli u policijsku stanicu i iskucali joj rešenje”, prenio je advokat, navodi srbijanski “N1“.

Prema njegovim riječima, Ana će biti u pritvoru dok je ne saslušaju, izrazivši nadu da će se to desiti što prije.

Podsjetimo, “Nova.rs” je objavila tekst pod naslovom “KC Vojvodine pred pucanjem: Bez zaštite za medicinske sestre” u kome je Lalićeva navela da KCV-u ima problem sa “hroničnim nedostatkom osnovne opreme i potpuno haotičnim uslovima rada u vrijeme pandemije”.

Iz Kliničkog centra Vojvodine reagovali su povodom teksta, obavijestivši srbijansko tužilaštvo i policiju, i optužili novinarku da je jučerašnjim tekstom uznemirila javnost i naštetila ugledu te zdravstvene ustanove. Ubrzo zatim, policija je zakucala na njena vrata.

Ana Lalić je odgovorila da je KC Vojvodine urušio sam sebi ugled. “Ali ne mojim pisanjem, već vašim sramotnim tretmanom sopstvenih radnika”.

“Ana Lalić je vrhunski profesionalac, hrabra novinarka koja neće nikad ustuknuti pred silom bilo da dolazi od vlasti, mafije, policije, tužilaštva, što je sad u Srbiji, nažalost, sve izmešano. Najlažljivija vlast “u novijoj srpskoj istoriji” se okuražena vanrednim stanjem drznula da hapsi čestite novinare pod optužbom da lažima šire paniku. Nema tih zaključaka, uredbi i vanrednih stanja koja mogu ograničiti novinarke i novinare kao što je Ana Lalić da ne rade svoj posao. Ne mogu ućutkati ni ostalih 80 novinara i urednika portala Nova.rs, osim da ih sve odvedu u pritvor”, rekao je noćas glavni i odgovorni urednik portala “Nova.rs” Veselin Simonović.

Građanski preokret poziva nadležnog tužioca da obustavi postupak protiv novinarke Ane Lalić i naloži policiji njeno hitno puštanje iz pritvora.

“Nedopustivo je da se suština njenog novinarskog posla – da javnosti prenese informacije do kojih je došla, a u vezi sa stanjem u Kliničkom centru Vojvodine, bude tretirano kao delo zbog kojeg se lišava slobode. O izazivanju panike u javnosti nema ni govora jer građani dobro znaju u kakvom je stanju srpsko zdravstvo godinama unazad, koliko mu nedostaju oprema i lekovi, a pre svega lekari i medicinski tehničari. Zbog onoga što je Lalić prenela ne mogu da budu čak ni iznenađeni, a kamoli uznemireni. U ovom slučaju radi se o panici druge vrste, a to je panika vladajuće garniture od sve većeg broja ljudi koji dižu glas protiv državne mašinerije laži i od novinara koji imaju hrabrosti da to objavljuju”, piše u saopštenju Građanskog preokreta.

