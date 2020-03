Ispovijest Puljanina koji se pod okriljem noći vratio iz Italije: “Tamo je situacija van kontrole, tražio sam način kako da se vratim, a da nikoga ne ugrozim.”

Naime, iz Italije je morao otići jer se hotel radi pandemije koronavirusom zatvorio, a u njemu, kako tvrdi, nije bilo zaraženih, no ističe da je situacija u Italiji van kontrole.

– Kao odgovorni građanin tražio sam način kako da se vratim, a da nikoga ne ugrozim. Iako ne pokazujem nikakve znakove bolesti, svjestan sam činjenice da ću u to, da sam ne nosim virus, biti siguran tek kroz dva tjedna – ispričao je sugovornik “Glasa Istre“.

U kontaktu s hrvatskim epidemiolozima doznao je da će po povratku kući u samoizolaciji trebati biti puna dva tjedna i tu je došlo do prve prepreke. On, se naime, nije htio vratiti svojoj obitelji, kako ih ne bi doveo u potencijalnu opasnost pa je čak razmišljao o odlasku u karantenu.

Uz pomoć djevojke je pronašao prazan stan u kući njezine rodbine u koji je odlučio doći direktno s granice, a djevojka mu je napravila dostatne zalihe hrane i higijenskih potrepština koje su mu potrebne za dvotjednu samoizolaciju.

Tvrdi da nakon svega što je vidio u Italiji ne želi postupati neodgovorno i dovoditi druge u opasnost.

Na pitanje kako je prošao put na granici navodi kako je u Italiji jako puno oprečnih informacija o tome može li se uopće krenuti na put, što vam je potrebno.

– Rečeno mi je da mi prije svega treba potvrda da sam negativan na koronavirus. Tražio sam posvuda informacije gdje mogu napraviti test i na kraju stigao do liječnice moje šefice, no ona mi je rekla da me u Italiji sigurno nitko neće testirati, prvenstveno jer ne pokazujem nikakve simptome bolesti i na mene ne mogu gubiti ni vrijeme ni resurse. Nakon toga odlučio sam sjesti u auto i krenuti – kazao je.

Tijekom noći stigao je na granicu Rabuiese gdje je prošao kratku kontrolu, odnosno Slovenci su mu izmjerili temperaturu te ga, kako tvrdi, nisu pitali niti odakle dolazi niti kuda ide.

– Nakon toga krenuo sam na granicu Dragonja odakle su me naši ipak poslali na granicu Plovanija. Tamo sam čekao nešto više, iako gužvi nije bilo. Ispred mene bilo je troje mladih koji su se vraćali u Istru iz Italije gdje su radili te jedan sportaš koji se igrao u jednom talijanskom klubu – kazao je.

Na hrvatskoj granici primili su ga sanitarni inspektori i liječnica te su bili obučeni u zaštitna odijela i imali su maske na licu. Uzeli su od njega sve podatke te je trebao dati adresu gdje će biti u dvotjednoj karanteni.

Nakon ispunjavanja formulara dobio je rješenje o tome na kojoj se adresi sam stavlja u karantenu te kako je dužan dva puta dnevno mjeriti temperaturu te podatke o tome, kao i svoje opće stanje, dojavljivati na broj dežurnog epidemiologa. Za sedam dana, kako navodi rješenje, nadležna zdravstvena ustanova sanitarnom inspektoru dostavit će rješenje o obavljenom pregledu.

Na pitanje je li ga strah, Puljanin je novinarki Glasa Istre Borki Petrović kazao kako nije, ali i da smatra kako opreza nikada dosta, posebice jer je dobro upućen u stanje u Italiji te će se strogo pridržavati dobivenih uputa te se za dva tjedna vratiti zdrav svojoj djevojci, obitelji i prijateljima.

Facebook komentari