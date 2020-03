Dvoje zaraženo na konferenciji na kojoj je učestvovao Vučić

Konferencija, koja je trajala od 1. do 3. marta, okupila je oko 20.000 učesnika, a njoj je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi “Nova“.

“Potvrđujemo da je najmanje dvoje učesnika iz New Yorka imalo pozitivne rezultate na testu koronavirusa. Stručnjaci sa kojima smo se konsultovali savjetuju da bi svi učesnici konferencije trebalo da slijede ‘CDC protokol’ i da se obrate svojim zdravstvenim ustanovama ukoliko se osjećaju loše ili imaju neke zdravstvene nedoumice“, objavio je AIPAC na svom Twitter nalogu, prenosi “Nova“.

Important Update: Coronavirus

As emailed to Policy Conference attendees, participants, speakers, administration and Hill offices.https://t.co/0mkWeuRErA pic.twitter.com/EHl694pkgJ

— AIPAC (@AIPAC) March 6, 2020