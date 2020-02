“Doktor mi je rekao ‘biraj'” – Emitovane šokantne priče o nestalim bebama

Nestale bebe u Srbiji tema su koja pored domaćih medija, intrigira očigledno i one inostrane, budući da je Turska na svojoj televiziji emitovala dokumentarni film o nestalim bebama u Srbiji.

Inače, poslanici Skupštine Srbije sutra će na vanrednom zasjedanju početi raspravu o Predlogu zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene djece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji – poznatijeg kao ‘zakon o nestalim bebama’. Ovaj Zakon Srbija čega već šest godina, ali su predloženo rješenje već odbacile sve grupe roditelja, tvrdeći da im neće donijeti istinu. Za sve to vrijeme, mediji u Turskoj iznose nove intrigantne detalje o ‘aferi’ u Srbiji koja traje godinama.

Mirjana Novokmet, predsjednica Beogradske grupe roditelja nestalih beba, ispričala je svoju životnu priču o nestalom sinu i borbi koja je uslijedila.

– Ja sam poslije izlaska iz bolnice mjesecima odlazila po parkovima tragajući za svojim u sinom u nadi da ću ga prepoznati. Moj cilj prilikom formiranja grupe roditelja koja tragaju za istinama o svojoj djeci je bio prvo da dođemo do istine gdje nam se nalaze djeca, šta se dogodilo sa njima… A isto tako i da pomognemo svim roditeljima koji su bili u zabludi i koji nisu imali snage i znanja jer svi mi nismo bili edukovani koji putem da krenemo da tragamo za svojom djecom – ispričala je Mirjana.

“Drugog dana od porođaja su ujutru došli i saopštili su mi da je moje dijete umrlo. Pitala sam kad moje dijete mogu da sahranim, kako taj protokol teče, šta da radim… Rekli su mi da ne mogu, da je to briga bolnice, da će oni sve to da odrade, da dijete mora da ide na obdukciju, dijete će biti kremirano i oni će ga sahraniti“, navodi još jedna majka koja smatra da je njeno dijete oteto.

Zorica Jovanović jedna je od rijetkih koja je dobila slučaj protiv Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, koji je presudio da je Srbije prekršila pravo na život. Trisedet godina prije toga, 28. oktobra 1983. godine u Ćuprili, rodila je zdravog dječaka. Tri dana kasnije, ona i njen suprug su obaviješteni da je beba umrla, ali roditelji nisu vidjeli tijelo, niti saznali gdje je beba sahranjena. To je stvorilo sumnju da je dijete još živo.

– Potragu mi je počeo pokojni muž sa mojim djeverom. Došli smo prvo do izvoda iz knjige umrlih gdje moje dijete nije bilo uvedeno u knjigu. Jedan od ljekara se ogradio da nije registrovana smrt. Najveća prepreka bilo je pokupiti potrebnu dokumentaciju, svu tu dokumentaciju koju sam morala da dostavim sudu u Strazburu. Tu sam najviše imala problema, te bila je poplava, te sve je poplavljeno, te nema papirologije… Ja sam njima dostavila tužbu, pisanu srcem majke, koja pati i tuguje za onim što je snašlo. I normalno je i oni su ljudi, većina od njih sigurno imaju djecu. Svojim krilima pokušali su da me zaštite i da mi pomognu. Da se kazne svi ti koji su bili umiještani u krađu moga djeteta, to neko mora da zna šta se radi u ovoj državi… – ispričala je Zorica.

U dokumentrcu koji je emotivan u Turskoj izjavu je takođe dala jedna od babica koja takođe sumnja da je često dolazilo do lažnih preminuća beba.

– Iznenađenje je bilo da kako to da tako dobra beba, dobre težine, premine. To su bile mlade žene. Obično su bebe nestajale kad su već majke počele da doje. Ljudi koji nisu trebali da budu u dječjim boksovima po pravilima kuće, obično su se tu sa ljekarima nalazili u popodnevnim satima kad ode gužva radnika, ostanu oni samo smjenski, ili subotom i nedjeljom. To je bilo od ujutru do uveče, pa i u nekim kasnim večernjim satima, šetali su se. Nakon posjete, tih nepoznatih ljudi koji nemaju veze sa klinikom obično ljekar ginekolog koji je vodio porođaj saopštio je da je beba preminula. Nekada smo vjerovali , nekada nam je bilo čudno – ispričala je ona.

Između ostalog, u emisiji o nestalim bebama u Srbiji našao se i čovjek koji je imao priliku da navodno usvoji dijete, tačnije plati pozamašnu svotu novca za odabiranjem bebe.

Kad te doktor uvede kod beba i kaže: “Biraj”

– Doktor mi je rekao da ja moram dati za jednu bebu 10.000 maraka, a za blizance 15.000 maraka, a da taj novac ide u sirotište. Kada sam upoznao doktora bio je jedan veliki džentlmen, rekao mi je da ću ja dobiti bebu od studentkinja koje su došle iz provincije da studiraju u Beograd i onda da su one igrom slučaja zatrudnile pa ne smiju kući sa bebom ili stomakom, te zbog toga te bebe daju na usvajanje. Oblačim bijeli mantil, odlazimo ja doktor i sestra i ulazimo u prostoriju gdje su bile žene koje su rodile. Ugledao sam jednu mladu ženu, tada otprilike 20 godine koja je ličila na moju ženu, stavio sam ruku na njen krevet. To je bio znak. Ja sam tada mislio da je to to. Nakon toga uveo me je u bebi boks gdje su bile bebe. Mislim treća ili četvrta beba mi je zapala za oči, jer sam ugledao njene duge crne trepavice. Stao sam je razgledati, doktor me je pitao je li lijepa. ‘Kao anđeo, ja se zaljubio’, rekao sam, jer sam tada po prvi put i posljednji put osjetio osjećaj da sam ja otac. Kroz to razmišljanje doktor kaže: “Biraj!”. Kad je on rekao “biraj” ja sam sledio, razbio sam se kao čaša o beton. Shvatio sam da nešto ne štima – ispričao je on.

Komitet ministara Savjeta Evrope više puta u toku prethodnih godina pozivao je Srbiju da što hitnije usvoji zakon o nestalim bebama i omogući roditeljima pravo na obeštećenje.

Inače, poziv Komiteta ministra uslijedio je nakon njihovog trodnevnog decembarskog zasijedanja, na čijem je dnevnom redu bilo i izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava iz 2013. godine, povodom predstavke Zorice Jovanović, u čiju je korist presudio, a državi Srbiji naložio da zakonski i institucionalno riješi pitanje nestalih beba i traje već sedmu godinu zaredom, piše “Blic“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari