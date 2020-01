STIGLI REZULTATI IZLAZNIH ANKETA Zorana Milanovića podržalo 53,25 posto birača, Kolinda Grabar-Kitarović osvaja 46,75 posto glasova

Izlazne ankete nakon drugog kruga predsjedničkih izbora koje je za tri nacionalne televizije HTV, Novu TV i RTL proveo Ipsos otkrivaju da je Zoran Milanović osvojio 53,25 posto glasova, dok je Kolindi Grabar-Kitarović povjerenje dalo 46,75 posto birača.

U 19 sati su zatvorena birališta diljem Hrvatske. Osim u Hrvatskoj, hrvatski se predsjednik bira u još 47 država, a pravo glasa u nedjelju je imalo 3. 860.000 birača, oko 5.400 više u odnosu na prvi izborni krug, 22. prosinca.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) će prve izborne rezultate objaviti u 20 sati na svojoj mrežnoj stranici i potom osvježavati svakih pet minuta.

Podsjetimo, na izbore za hrvatskog predsjednika do nedjelje poslijepodne izašlo je više od 1,5 milijuna birača, odnosno 43,52 posto, objavio je DIP.

Ta je izlaznost bolja od one u 1. izbornom krugu, no lošija od one na predsjedničkim izborima prije pet godina.

U odnosu na prvi izborni krug ove je nedjelje do 16,30 sati glasovalo 190 tisuća birača više, ali i 170 tisuća manje u odnosu na 2. krug prije pet godina,piše Jutarnji

