Milanović povećao prednost pred Kolindom

Milanović povećao prednost

Zoran Milanović bi, da se danas održavaju predsjednički izbori, osvojio 48,4 posto birača, a Kolinda Grabar-Kitarović njih 41,1 posto. Neodlučnih je 10,4 posto.

Zoran Milanović mogao bi računati, ako ih uvjeri da izađu na birališta, na 100 posto glasova glasača Darija Juričana i Dejana Kovača, zatim 86 posto glasova glasača Dalije Orešković i 80 posto glasača Katarine Peović, ali i 69 posto birača Mislava Kolakušića te 63 posto birača Ivana Pernara.

Milanović može računati na gotovo trećinu Škorinih glasača

Kolinda Grabar-Kitarović pak može računati na 64 posto birača Miroslava Škore, a Zoran Milanović na 28 posto.

Da je drugi krug nova igra pokazuje i ovo istraživanje. Zoran Milanović tako dobiva 51 posto glasova mladih do 29 godina, ali i 60 posto birača od 30 do 44 godine. Može računati na 56 posto birača s VSS-om i 52 posto birača u gradovima. U prednosti je u Zagrebu s 54 posto, Sjevernoj Hrvatskoj s 53 posto te u Primorju i Istri sa 60 posto. Kolinda Grabar-Kitarović pak može računati na većinu birača od 45 do 59 godina, njih 52 posto.

Oni s osnovnom školom u većini biraju Kolindu

Oni s osnovnom školom bi većinski, odnosno njih 46 posto, glas dali Kolindi Grabar-Kitarović, a većinsku potporu ima među biračima na selu – 52 posto. Kolinda Grabar-Kitarović pobjeđuje u Slavoniji s 52 posto, Banovini i Kordunu sa 63 posto te Dalmaciji s 44 posto.

Većina građana odlučila je glas dati prije izbora – njih 53 posto. No 21 posto odlučilo se za koga glasati tek nakon objave svih kandidatura. U završnici kampanje komu će dati glas odlučilo je 16 posto građana, a na sam dan izbora njih 9 posto. Ne zna njih 1 posto, prenose vijesti.

Istraživanje je provela agencija IPSOS na 1027 građana Republike Hrvatske metodom telefonskog anketiranja. Istraživanje je provedeno 23. prosinca 2019. godine. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,1%, a za rejtinge stranaka +/-3,7%.

