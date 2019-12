Nuša s dečkom u autu imala odnos pa ga zaklala, na sudu je sve lagala

Vrhovni sud odbacio je žalbu obrane Nuše Bunić i prihvatio žalbu tužiteljstva pa je tako povećao izrečenu kaznu s 12 na 14 godina zatvora. U to se računa vrijeme provedeno u pritvoru, u kojem se Nuša Bunić nalazi od 15. juna 2017. godine.

Podsjetimo, Nušu Bunić teretilo se da je 15. juna 2017. oko 3 sata u noći na livadi na predjelu zvanom Beli kipi uz rijeku Dravu na području Varaždina svog bivšeg dečka Nikolu Tureka, s ciljem da ga usmrti, ubola nožem dužine oštrice 9,5 centimetara u predjelu vrata te mu prerezala karotidnu arteriju.

Ona je zatim pobjegla s mjesta događaja dok je Turek, iako teško ranjen, svojim automobilom pokušao doći do bolnice. Međutim, zbog obilnog krvarenja pao je u šok te zadobio moždani udar. U Kumičićevoj ulici u Varaždinu onesviještenog ga je pronašao prolaznik. Prevezen je u bolnicu, no njegove su povrede bile preteške te je dva dana kasnije preminuo.

Obrana tvrdila da se sam nabio na nož

Obrana Nuše Bunić pokušala je dokazati da se Turek sam nabio na nož, da nož nije bio njezin, ali i to da joj je on prijetio nožem da se skine. No ništa od toga Vrhovni sud, kao ni prvostupanjski, nije prihvatio.

Naime, utvrđeno je da je te večeri bilo spolnog odnosa između ubijenog Nikole Tureka i osuđene Nuše Bunić, ali drugi dokazi se ne poklapaju s tvrdnjama njezine obrane, ustvrdio je Vrhovni sud.

U Turekovom vozilu su pronađeni tragovi sperme, ali sud smatra da nije bilo prisilnog odnosa.

“Sud zaključuje da je došlo do spolnog ili sličnog odnosa u vozilu oštećenika, ali s obzirom da optuženica, dok je oštećenik spavao, mobitelom komunicira s D.H.M., što je neosporno utvrđeno na temelju ispisa poziva, unatoč iskazu ovog svjedoka koji je naveo da se toga ne sjeća, zaključuje da je odnos bio dobrovoljan, da optuženica nije u strahu jer pita je li društvo još na okupu i da se ne boji oštećenika. Životno bi bilo da bi u protivnom optuženica zvala policiju, roditelje, a ne prijatelja radi fešte”, stoji u obrazloženju Vrhovnog suda.

Na tajicama imala tragove krvi

Obrana je tvrdila da je Turek optuženoj prijetio nožem, tražeći od nje da se skine, što je ona i, kako navodi obrana, učinila. No neosporno je utvrđeno da je ona na tajicama imala tragove slijevanja krvi.

“Očigledno ih je imala na sebi u vrijeme zadavanja povrede oštećeniku, kao i gaćice i grudnjak koji je odbacila, kao i tajice i nož, udaljavajući se od mjesta događaja. To opovrgava obranu optuženice, a i sperma je nađena na gaćicama, što osporava obranu optuženice da je tu odjeću skinula pod prijetnjom noža”, piše Vrhovni sud.

S druge strane, ostaje i činjenica da su kod Nuše Bunić nakon događaja nađene povrede glave, prsnog koša i donjeg dijela leđa.

“Za to je vještakinja sudske medicine rekla da si ih je optuženica mogla zadati i sama (površinsku povredu glave), a povredu leđa je mogla zadobiti prilikom pada i udarca leđima o podlogu ili neku prepreku. Dok tragovi gušenja na vratu, o čemu je optuženica govorila, nisu nađeni. Stoga prvostupanjski sud osnovano ne prihvaća njezinu verziju događaja”, piše sud.

Prema presudi, sada pravomoćnoj, Nuša Bunić sama je inicirala sastanak s Nikolom Turekom. Ona se pak branila time da se ona njega bojala.

“Na temelju komunikacije optuženice i oštećenika mobitelom, a indirektno i iz iskaza svjedoka M. S., prvostupanjski sud utvrđuje da je do susreta kritične zgode došlo na inicijativu optuženice, da je susret bio dogovoren pa je stoga osnovan zaključak prvostupanjskog suda da se optuženica nije bojala oštećenika, kako tvrdi, jer u protivnom ne bi u ponoć izašla s njim i ušla u njegovo vozilo. Nije sporno da je oštećenik prethodno bio kod kuće i spremao se na počinak”, piše sud, a prenosi “Varaždinski“.

