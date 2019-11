Muškarac dirao Kolindu, njena tjelohraniteljica munjevito reagovala: “HRT” objavio video, ali je onda snimak nestao

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravi u Zadru. Prilikom pozdravljanja građanin ju je potapšao po ramenu, a tjelohraniteljici se to nije nimalo svidjelo, smatrala je to rizičnom akcijom građanina pa je reagirala, a to se sve lijepo vidjelo na snimku “HTV-a”.

Inače, mlada i lijepa Kolindina tjelohraniteljica se zove Ana Marević i rodom je iz Metkovića, a predsjednicu prati na skoro svim njenim putovanjima, te je u nekoliko navrata plijenila i pažnju nacionalnih medija, piše “Avaz“.

Video je objavio “HRT” na svojoj Facebook stranici “HRT vijesti”, ali su ga onda iznenada ukinuli.



Pogledajte screenshot tog videa.

