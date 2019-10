Tužna priča majke iz Beograda: Šta sam Bogu zgriješila da 3 mjeseca ne vidim djecu, bebe mi rastu ko zna gdje

Ona je za “Kurir” ispričala da je do sukoba došlo 16. juna jer je trebalo da krste kćerku od osamnaest mjeseci i sina od sedam mjeseci.

“Branko je tražio od mene 100 eura kako bi odnio u crkvu za krštenje”, priča ona i dodaje da se naljutila i otišla kod roditelja.

Potom se Magdalena vratila u njihovu porodičnu kuću gdje je prespavala, a Branko je pitao zašto je zvala policiju.

“Kad sam je to pitao opet je rekla da želi da ode od mene, bila je bjesna i htjela da mi uzme djecu. U toj ljutnji udario sam joj dva šamara, a ona je otišla. Prijavila me je policiji koja je došla da me traži”, kazao je Branko.

Branko je potom otišao u policiju gdje su mu rekli da će samo dati uzjavu, ali su za to vrijeme pozvali Zvečansku.

“Oteli su mi djecu iz ruku, a mene poslali u zatvor. Odveli su me kod sudije, kad sam pitao za djecu, rekli su da će ih uzeti supruga. Dok sam ja bio u zatvoru moja djeca su bila ko zna gdje”, očajno je rekao Branko.

Čim se našao na slobodi, Vasić se pomirio sa suprugom, pa sada oboje pokušavaju da dođu do svoje djece.

Kako kaže, niko od institucija neće da mu pomogne, jedino se javila jedna gospođa koja želi da mu plati advokata kako bi vratio djecu.

Očajni Branko moli sve medije da mu omoguće da ispriča svoju priču kako bi svi znali u kakvoj teškoj borbi se nalazi da bi vratio svoju djecu.

Majka Magdalena plače i kaže da ne zna zašto joj se događa da toliko pati i ne viđa svoju djecu.

“Šta sam ja Bogu zgriješila da ne vidim svoje bebe i da rastu daleko od mene”, kaže očajna Magdalena.

