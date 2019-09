“Kad smo stvarali dijete, ona je imala viljušku, a ja samo tanjire”- Nenad Jezdić živi sa suprugom na selu

– Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života – ispričao je o svojoj supruzi Nenad Jezdić jednom prilikom.

Od sela i poljoprivrede lijepo živi, ali, kako je pričao u ranijim intervjuima, nije uvijek bilo tako. Na samom početku, dok su stvarali dom, lista stvari se svela na svega dvije stavke. Ali, to ih nije pokolebalo da se bore.

– Kad smo moja supruga i ja prvo dijete stvarali, kad smo se vjenčali i počinjali porodični život, mi smo imali jedan tanjir i jednu viljušku. Ona viljušku, a ja tanjire… ili obrnuto, svejedno. Poenta je da smo mi to sve željeli i da smo vjerovali u to. Treba vjerovati. Ljubav ne možeš da osjetiš ako ne vjeruješ. A bitno je da to osjetiš, jer sva zadovoljstva dolaze iz ispunjenosti čovjeka ljubavlju za svog bližnjeg i iz one ljubavi koju dobija od svog bližnjeg. Ljudi su užasno postali skloni samo uživanju. Posebno mladi ljudi. To je ono što kaže – lezi hljebu da te jedem. Ne može. Ne ide, ne biva. Mora se raditi i stvarati – ispričao je Nenad Jezdić u jednom intervjuu, prenosi “Blic“.

