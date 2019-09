Kako je transvestit presudio studentu iz BiH: „Pukao“ pa ga nožem izmasakrirao

Ovo je u četvrtak, u nastavku suđenja Goranu Abdulovu, poznatijem kao Jovanica Transica, izjavio svjedok Slobodan Trivunčić. Abdulov se tereti za ubistvo Marka Radovića (24), studenta iz Bosne i Hercegovine, u julu prošle godine, u iznajmljenom stanu u Zemunu.

Vidno uzbuđenim glasom, svjedok je rekao da zna da je Marko studirao ekonomiju, da je ostao bez majke i da je o njemu brinula baka, koja ga je jednom i posjetila u stanu.

– Više od dvije godine Marko je živio u stanu, koji je u zajedničkom dvorištu. Sa njim nismo imali probleme. Ali, te večeri, dok su moji ukućani gledali TV, a ja bio u kuhinji, čuo sam da se nešto lomi i krši, pa sam izašao vani – kaže svjedok.

U isto vrijeme, u dvorištu se zatekla i komšinica Ilinka Milosavljević, koja je također čula viku i lupnjavu.

– Ona je ušla u kuću, a ja sam vidio kako Marko naglo otvara vrata i izlazi vani. Bio je go, samo u šorcu, s jednom čarapom na nozi. Pridržavao se za zid. Iz njega je šikljala krv. Za njim je mirno, kao da ga prati, izašao muškarac, koji je u ruci držao nož i još nešto. Marko je ubrzo pao, a onaj muškarac je nestao – ispričao je svjedok.

Komšije su pozvale policiju i Hitnu pomoć. Za Marka je, međutim, bilo kasno.

Više od šest mjeseci Goran nije rekao Marku da je transvestit, a kada se to dogodilo, on je, navodno, to i prihvatio. Međutim, Abdulov tvrdi da je počeo da ga verbalno i fizički maltretira, zbog čega je on “pukao” i ubio ga, prenosi “Blic“.

