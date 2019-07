Jezivi detalji zločina: Ubica je vjerovao da mu je neko bacio zle čini na brak

Advertisements

Petar i Desanka su se u februaru zvanično razveli, a i prije toga su imali narušene odnose. Petar nikako nije mogao da se pomiri s tim da ga je žena ostavila, pa je postao opsjednut njom.

– Govorio je kako će je ubiti ukoliko mu se ne vrati. Mjesecima je svima u Pančevu pričao da će joj presuditi, pa onda i sebi. Jednostavno nije mogao da prevaziđe rastanak – kažu Mošićevi prijatelji.

Mošić je u toj svojoj opsesiji otišao toliko daleko da je počeo da vjeruje i u crnu magiju.

– Otkako je Desanka otišla od njega, on je umislio da je pod crnom magijom. Vjerovao je da mu je neko bacio zle čini kako bi mu rasturio kuću i brak. On je čak i nalazio čudne predmete i smotuljke skrivene u svom domu. Bio je ubijeđen da mu je to neko namjerno ostavio i da zbog toga ne može da se pomiri s ženom – siepičali su prijatelji.

– Zbog te crne magije je počeo da odlazi kod nekakvih vračara. Neke je dovodio i u kuću, pokazivao im te predmete što je nalazio – neki vosak i dlake, i tražio od njih da otjeraju te loše sile. Vjerovao je da će mu se, kada uspije da razbije magiju, žena vratiti.

Prijatelji su kazali da je Petar u prošlosti bio veoma imućan čovjek. Mjesecima je tražio da kupi pištolj kako bi presudio ženi, prenosi “Avaz“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari