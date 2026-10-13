Jezivo ubistvo u Srbiji: Sin čekićem usmrtio majku u kolicima

P.V. (64), osumnjičen da je u porodičnoj kući u Valjevu ubio svoju majku S.V. (93), sam je otišao u policiju i prijavio zločin. Novi detalji istrage otkrivaju da nije bio pod dejstvom alkohola, niti je ranije prijavljivan zbog nasilja u porodici.Ubistvo se dogodilo 12. oktobra u Plitvičkoj ulici u Valjevu, a osumnjičeni je, prema nezvaničnim informacijama, majku napao čekićem i nožem.

Kako saznaje Telegraf.rs, P.V. je oko podneva došao u policijsku stanicu i dežurnim službenicima rekao da je oko devet časova ubio majku.

Policijska patrola odmah je upućena na adresu porodične kuće, gdje je u kuhinji pronađeno beživotno tijelo starice u lokvi krvi.

Čekićem je udarao po glavi, a zatim uzeo nož

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osumnjičeni je iz zasad neutvrđenih razloga uzeo građevinski čekić iz fioke regala i majci zadao više udaraca u glavu.

Nakon što je starica pala na pod kuhinje, dohvatio je kuhinjski nož i, kako se sumnja, ubo je u vrat dok je još davala znake života.

Udarac je, prema navodima izvora Telegrafa, bio toliko snažan da se drška noža odvojila i ostala na invalidskim kolicima pored tijela, dok je sječivo ostalo u rani.

Nakon ubistva osumnjičeni je zaključao porodičnu kuću i pješice otišao u policijsku stanicu, gdje je prijavio šta se dogodilo.

Nije bio pod dejstvom alkohola, niti je ranije prijavljivan

Nakon što se predao policiji, P.V. je alko-testiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.

Provjerama je, prema saznanjima Telegrafa, utvrđeno i da u ovoj porodici ranije nije bilo prijava za nasilje, kao i da osumnjičeni nije bio evidentiran kao pacijent psihijatrijske službe.

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Tužilaštvo naložilo obdukciju

Više javno tužilaštvo u Valjevu naložilo je obdukciju tijela kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.

P.V. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo i određeno mu je zadržavanje do 48 časova.

Nakon isteka zadržavanja, osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

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