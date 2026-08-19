Blokiran YouTube kanal Emira Kusturice, za sve je kriv “zapad”?

Riječ je o kanalu “Moj život” sa emisijama koje se realizuju u saradnji sa Sputnikom.

Kusturica u ovom serijalu priča intimnu životnu priču od Sarajeva, preko svjetskih metropola do Mokre Gore, a u posljednjim epizodama objavljeni su ekskluzivni materijali sa snimanja njegovog novog filma “Čuružanka”.

Sputnik navodi da pravila nalažu da se kanal na YouTubeu može ugasiti zbog prigovora korisnika na video-sadržaj i da se nakon tri uzastopna upozorenja u roku od 90 dana kanal automatski gasi,pišu Vijesti

Međutim, redakcija “Sputnjika” i Emir Kusturica ni ovaj put nisu dobili nikakvo upozorenje, niti obavještenje.

“Ovo nije prvi put da `demokratski` Zapad sprovodi cenzuru nad nama, a od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, cjelokupan video-sadržaj Sputnika Srbija blokiran je na YouTubeu”, naveli su na ovom portalu.

U prethodnom slučaju cenzure bili su blokirani kanali povezani sa televizijom RT i agencijom Sputnjik u Evropi.

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