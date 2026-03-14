Aleksandar Vučić: Svi se spremaju za rat

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne očekuje da će Evropa promijeniti svoj stav po pitanju ruske nafte i popustiti sankcije prema Rusiji jer se, kako je rekao, svi spremaju za rat.

Na pitanje novinara u selu Kusadak kod Smederevske Palanke, gde je obišao manastir Pinosava, kako komentariše to što su SAD ublažile sankcije na rusku naftu i da li će i Evropa po tom pitanju promijeniti svoj stav, Vučić je rekao da neće.

“Da li će ga zapadna Evropa promeniti – neće i to sam rekao sto puta, vi ne razumete da se svi pripremaju za rat. Jeste li slušali šta je govoreno u Minhenu i Davosu – svi se spremaju za rat. Kako mislite da neko želi da radi sa ruskom naftom i da Rusima ono što im je glavni izvor keša. Oni to neće, vide to i Rusi jedni i drugi znaju svi sve znaju, ko se za šta sprema. svima je sve jasno, samo se mi još pravimo, nešto nam je čudno, nešto nam je nejasno, nešto nerazumemo”, rekao je Vučić.

Evropljani nastavljaju sa sankcijama prema Rusiji

Kaže da će Evropljani nastaviti sa sankcijama prema Rusiji i da tu velike filozofije.

“Kao što će Rusi da rade sa Amerikancima sve što mogu što ne mogu sa Evropljanima. U Evropi ćete da vidite dva kampa, jedan za najoštrije pripreme i za najoštrije delovanje prema Rusiji, a u drugom nešto malo mekše, ali jednako tvrdo da se otprilike ista politika nastavlja”, rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Nove rakete Vojske Srbije

Vučić je najavio da će nove rakete Vojske Srbije biti predstavljene ove godine oko Vidovdana.

Odgovarajući na pitanje novinarke da li će hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću poslati slike ili dodatno pismo povodom raketa koje je nabavila Vojska Srbije, pošto se Plenković tim povodom već obratio NATO savezu, Vučić je odgovorio da mogu da se puste snimci, ali da će rakete svakako biti predstavljene oko Vidovdana.

“Rekao sam našima da puste snimke pa su valjda pustili snimke da vide. Imamo mnogo vežbi sad i sa ovima iz NATO-a i sa drugima, ali kad se to završi, ja verujem tamo negde oko Vidovdana, pa ćemo da pokažemo. Znate, vojska i sistem odbrane bezbednosti, kada predviđate šta će se dešavati u svetu i okruženju, nisu igračke. To je suviše ozbiljna i odgovorna stvar. Ne postoji nijedna noć u prethodnih 14 godina da sam legao, nijedna, slovima i brojem, da sam legao, da nisam pomislio na bezbednost i sigurnost naše otadžbine i na našu armiju. Nijednu noć. Šta god je bilo, korona, bilo šta, uvek sam o tome razmišljao”, naveo je Vučić.

