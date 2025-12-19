11.810 slučajeva oboljenja,Srbija na rubu proglašenja epidemije

Prema zvaničnim podacima, zabilježena stopa obolijevanja veća je za 36,3 posto u odnosu na prethodnu sedmicu, dok je u poređenju s istim periodom prošle sezone viša za čak 75,6 posto. Epidemiološki pokazatelji upućuju na široku geografsku rasprostranjenost virusa, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripe te rastući trend incidencije.

Najveći broj oboljelih registrovan je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, gdje je zabilježen porast od 30,65 posto u odnosu na prethodnu sedmicu, kao i u grupi djece od pet do 14 godina, u kojoj je broj slučajeva povećan za 48,3 posto.

Od početka sezone nadzora, zaključno s 50. izvještajnom sedmicom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusima gripe na područjima Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, Grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Sjevernobačkog, Raškog, Braničevskog, Zapadnobačkog i Moravičkog okruga. Laboratorijskim analizama potvrđeni su virusi gripe tipa A(H1)pdm09, A(H3), B te A – netipizirani.

Tokom 50. izvještajne sedmice evidentirano je i 15.691 slučaj obolijevanja od akutnih respiratornih infekcija. Ta stopa veća je za 15,07 posto u odnosu na prethodnu sedmicu, te za 18,2 posto u poređenju s istim periodom prošle sezone.

Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u Evropi, dostupni podaci za 49. izvještajnu sedmicu pokazuju da je stopa oboljenja sličnih gripi iznad osnovnog nivoa u 17 zemalja, dok je stopa akutnih respiratornih infekcija povišena u devet zemalja. Aktivnost gripe nastavlja se intenzivirati širom evropskog regiona, a procenat pozitivnih testova na gripu najviši je među djecom uzrasta od pet do 14 godina,pišu Vijesti

Od ukupno 38 zemalja i teritorija koje su izvještavale o intenzitetu gripe, njih 14 prijavilo je srednji ili viši intenzitet, dok su 24 zemlje navele regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju virusa.

