Rani znakovi nedostatka vitamina C: Evo na koje simptome treba obratiti pažnju

Iako se često misli da je njegov nedostatak rijedak, istraživanja pokazuju da manjak vitamina C i dalje pogađa veliki broj ljudi, posebno starije osobe i hospitalizovane pacijente. Prepoznavanje prvih simptoma može pomoći u sprečavanju ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Jedan od prvih znakova manjka vitamina C je stalni osjećaj umora, čak i uz dovoljan odmor. Pošto vitamin C učestvuje u procesima koji tijelu daju energiju, njegov nedostatak može dovesti do opšte slabosti i smanjene vitalnosti.

Vitamin C je ključan za jačanje krvnih sudova jer omogućava pravilno stvaranje kolagena. Kada ga nema dovoljno, kapilari postaju osjetljiviji, pa se modrice javljaju i nakon minimalnih udaraca ili pritiska.

Natečene, osjetljive ili krvareće desni često ukazuju na manjak vitamina C. Bez ovog nutrijenta, desni se teže obnavljaju, pa čak i redovna higijena može izazvati nelagodu ili sitna krvarenja.

Nedostatak vitamina C može se odraziti i na koži. Suva, hrapava koža ili sitne izbočine nalik „pilećoj koži“ mogu biti znak da je organizmu potreban veći unos ovog vitamina.

Kolagen je ključan za regeneraciju tkiva, pa tako i za zarastanje rana. Ako primjećujete da se posjekotine ili ogrebotine sporije zatvaraju, moguće je da je razlog nedovoljna količina vitamina C.

Najbolji način da osigurate dovoljan unos jeste uravnotežena ishrana. Agrumi, bobičasto voće, paprika, brokoli i lisnato zeleno povrće odlični su izvori. Ako sumnjate na jači manjak, preporučljivo je konsultovati ljekara kako biste procijenili da li su vam potrebni dodaci ishrani, prenosi Avaz.

