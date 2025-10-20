U Beogradu uništen mural Novaka Đokovića

Umjetničko djelo inspirisano Wimbledonom

Autor murala, beogradski umjetnik i aktivista Andrej Josifovski, poznat pod nadimkom Pijanista, osmislio je ovo djelo kao omaž Đokovićevom prepoznatljivom gestu „pumpanja“ iz ovogodišnjeg Wimbledona.

Mural prikazuje trenutak u kojem Đoković gestikulira i podiže energiju, uz natpis:

„PUMPAJ, PUMPAJ, zašto si stao!?“

Reakcija umjetnika na vandalizam

Nakon što je otkrio da je mural uništen, Josifovski se oglasio na društvenim mrežama, izrazivši ogorčenje zbog čina vandalizma.

“Zamislite nekog ‘velikog patriJotu’ koji se noću šunja po gradu, staje ispred Novakovog lika i baca mu farbu u lice. To je ta omladina koja misli da zna šta znači domoljublje. Odavno smo dotakli dno, ali nastavljamo da tonemo. Ne brini, brate moj @djokernole — slijedi odgovor, ali na naš način, otvoreno i po danu,” poručio je Josifovski uz fotografiju oštećenog murala,pi[e N1

Podrška Đokoviću i osuda vandalizma

Incident je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama – mnogi su izrazili podršku Đokoviću i kritikovali čin vandalizma prema simbolu sportskog ponosa Srbije. Pojedini korisnici pozvali su i na obnovu murala, ističući da on predstavlja više od umjetničkog rada – simbol nacionalnog identiteta i poštovanja prema sportskim uspjesima.

